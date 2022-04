Ulrike Gehmacher hat als Head of Group ESG die Nachhaltigkeitsagenden der Immofinanz übernommen. In dieser Stabstellenfunktion ist sie seit Anfang Februar 2022 für die gruppenweite Koordinierung und Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie der Immofinanz zuständig und leitet dabei ein funktionsübergreifendes ESG-Komitee, welches die Implementierung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette im Unternehmen umsetzt. Gehmacher startete ihre Karriere im Coca-Cola Konzern und leitete zuletzt den Nachhaltigkeitsbereich in einem an der Londoner Börse gelisteten FTSE 250-Unternehmen. Ihr Hauptfokus lag dabei auf dem Klimawandel und der Senkung der Unternehmensemissionen in diesem Industriekonzern.

Den vollständigen Artikel lesen ...