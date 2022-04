Zwei Tage in Folge mit spürbaren Kursgewinnen für die Valneva Aktie haben die Impfstoff-Aktie zwar etwas näher an die wichtigen charttechnischen Hürden um 18 Euro heranrücken lassen. Doch mit einem gestrigen Schlusskurs von 16,885 Euro an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...