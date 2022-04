Die Sektkorken knallen heute bei MorphoSys. So wird der Kurs aktuell rund zwei Prozent nach vorne geschoben. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. War das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein Strohfeuer?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführlichen Sonderanalyse zu MorphoSys erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von MorphoSys der letzten drei Monate.Für eine ausführliche MorphoSys-Analyse einfach hier klicken.

Von ihrer besten Seite zeigt sich nach diesem Kurssprung die mittelfristige Technik. Denn damit kostet das Papier so viel wie noch nie in diesem Monat. Schließlich generiert der Wert ein neues 4-Wochen-Hoch. Bis dato bedeuteten 26,95 EUR diesen Hochpunkt. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung.

Bearish eingestellte Anleger könnten hier eine Short-Gelegenheit sehen. Denn es gibt heute durch den starken Preisanstieg einen satten Rabatt beim Kauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...