Krieg, steigende Inflation und die Rückkehr von Corona-Lockdowns in China - die Aktienmärkte haben seit Wochen mit einer schwierigen Nachrichtenlage zu kämpfen. Und während die meisten Indizes nach anfangs deutlichen Verlusten mittlerweile wieder über dem Vorkriegsniveau notieren, erlebt der Lithium-Sektor einen regelrechten Boom.Dementsprechend dynamischer fiel die Erholung des Best of Lithium Index gegenüber DAX, Dow Jones und Co. aus. Der Index wurde vor knapp einem Jahr begeben und notiert aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...