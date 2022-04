Die vor rund vier Wochen gestartete Vermögensanlage Buss Container 79 steht bei Anlegern hoch im Kurs. Über die Hälfte des verfügbaren Volumens ist bereits ausplatziert.Buss Container 79: nach nur vier Wochen mehr als die Hälfte platziert!Die Nachfrage des aktuellen Containerinvestments von Buss Capital ist groß. Laut der Hamburger Gesellschaft ist aktuell die Hälfte des verfügbaren Volumens der Anleger bereits platziert - und dies, nachdem erst vor rund vier Wochen der Vertrieb startete. "Das Zinsinvestment Buss Container 79 kommt bei unseren Anlegern sehr gut an. Durch die mittelbare Investition in eine bestehende Containerflotte können wir konkret zeigen, in welche Containertypen investiert wird, wer die Mieter sind und wie die Restmietlaufzeiten sind", so Buss Capital in einer Mitteilung. Die Erlösplanung basiere daher nicht auf bloßen Annahmen, sondern wesentlich auf Ist-Werten. Auch die Risikostreuung sei konkret umgesetzt. Das führe zu einer hohen Planungssicherheit.

Den vollständigen Artikel lesen ...