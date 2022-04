Kurzmeldung: Die Aktie von BioNTech (WKN: A2PSR2) ist eines der meistgehandelten und meistdiskutierten Wertpapiere in Deutschland. Anleger lieben dieses Papier, das vielen exorbitante Renditen verschafft hat. Die große Frage lautet: Geht die Erfolgsstory nach einem kräftigen Kursrücksetzer seit Jahresbeginn jetzt weiter? Zumindest sieht es wieder besser aus: Gestern hat der Wert an der Nasdaq um mehr als+4% zugelegt... Was waren das für Jubelzeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...