DGAP-Media / 2022-04-05 / 11:37 München, 05. April 2022 - WTS, ein globaler Full-Service Anbieter für Steuerberatungsleistungen und Financial & Deal Advisory, gewinnt ein neues 3-köpfiges Team um die Sozialversicherungsspezialistin Kerstin Kind. WTS verstärkt dadurch ihre Service Line HR Taxes und möchte perspektivisch den sich zunehmend entwickelnden Beratungsschwerpunkt Sozialversicherung deutlich ausbauen. Kerstin Kind kommt als Director von KPMG in Frankfurt, wo sie seit 12 Jahren in verschiedenen Positionen im Bereich der Sozialversicherung tätig war und zuletzt das Sozialversicherungsteam geleitet hat. Mit Frau Kind kommen zwei weitere Kolleginnen, StJustine Pappert (Sozialjuristin) sowie Elina Kristiansen, zu WTS. Die neuen Kolleginnen werden das bereits bestehende Team für Arbeits- und Sozialversicherungsrecht unter der Führung von Rechtsanwalt und Director Otfrid Böhmer ergänzen und in die Service Line HR Taxes integriert. Mit diesem Zugang verfügt WTS über ein Team von acht Sozialversicherungsspezialisten. Philipp Besson, WTS Partner und Leiter der Service Line HR Taxes, sieht die Neuzugänge als wichtigen strategischen Entwicklungsschritt im Bereich der personenbezogenen Steuer- und Rechtsberatung der WTS an und erklärt: "Unsere neuen Kolleginnen bringen jede Menge Praxiserfahrung im Bereich der nationalen und internationalen Sozialversicherung mit und ergänzen somit perfekt das bereits bestehende Team. Das Aufgabenfeld reicht von Scheinselbständigkeit bis zu sozialversicherungsrechtlichen Health Checks, Due Diligence oder auch Fragen der Künstlersozialkasse. Zudem gewinnen wir Kompetenz im Bereich der Rentenberatung, da Frau Kind und Frau Pappert eingetragene Rentenberaterinnen sind. Die Sozialversicherung ist aktuell eines unserer großen Wachstumsfelder. Es bestehen zudem viele Schnittstellen zur Payroll und zur Lohnsteuer v.a. nach Außenprüfungen, aber auch im Bereich der globalen Mobilität z. B. zum Bereich Global Expatriate Services von WTS Partner Frank Dissen." Martin Loibl, Partner bei WTS und Co-Leiter der Service Line ITP (International Tax & Permanent Establishments), erachtet vor allem die Verstärkung im Bereich der internationalen Projekt- und Betriebsstättenberatung als wichtig und ergänzt: "Unser Ansatz im ITP ist eine ganzheitliche Beratung in allen sachverhaltsrelevanten steuerlichen und rechtlichen Themen. Damit folgen wir dem immer stärker werdenden Wunsch unserer Mandanten nach einer Rechts- und Steuerarten übergreifenden Beratung aus einem Guss. Fragen der Sozialversicherung und vor allem die internationalen Aspekte gehören hier eindeutig mit dazu. Unsere Mandanten achten immer strikter darauf, dass die hier oft sehr komplexen Regelungen und Vorschriften stets vollständig eingehalten werden. Böse Überraschungen wie z. B. im Ausland festsitzende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund nicht eingehaltener Vorschriften, der Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen oder Bußgelder darf es in diesem Bereich einfach nicht mehr geben." Über WTS WTS ist ein globaler Full-Service Anbieter für Steuerberatungsleistungen und Financial & Deal Advisory. Mit mehr als 1.300 Expertinnen und Experten in Deutschland und einer der fortschrittlichsten Digitaleinheiten weltweit entwickelt WTS innovative und integrierte Lösungen, um Steuer- und Finanzfunktionen sicher durch zunehmende regulatorische Herausforderungen zu navigieren und beim digitalen Wandel zu unterstützen. Das Beratungsangebot von WTS wird durch die drei Geschäftsbereiche Tax, Advisory und Digital repräsentiert. WTS verzichtet bewusst auf die Durchführung von Jahresabschlussprüfungen und ist damit ein unabhängiger und langfristiger Partner. WTS ist in Deutschland an 13 Standorten und weltweit in mehr als 100 Ländern vertreten. Weitere Informationen unter wts.com/de Ende der Pressemitteilung

