Köln (ots) -- Ford weiterhin Mobilitätspartner von STIHL TIMBERSPORTS®- Ford ist in diesem Jahr Hauptsponsor der World Trophy und Rookie Weltmeisterschaft sowie der deutschen, österreichischen und schweizerischen Landesserien- Ford Ranger Raptor und Ford Transit unterstützen die internationalen Extrem-Sportholzfäller bei den STIHL TIMBERSPORTS® WettkämpfenFord ist zum zweiten Mal in Folge Mobilitätspartner und Hauptsponsor der STIHL TIMBERSPORTS® World Trophy und Rookie Weltmeisterschaft sowie der deutschen, österreichischen und schweizerischen Landesserien. Als Marktführer für leichte Nutzfahrzeuge wird Ford insgesamt sechs Ford Ranger Raptor und einen Ford Transit Trail bereitstellen, die hauptsächlich als Transportfahrzeuge für die Wettkämpfe eingesetzt werden. Die robusten und leistungsstarken Fahrzeuge unterstützen die Extremsportler bei ihren herausfordernden Wettkämpfen.Wir freuen uns sehr, dass uns Ford auch dieses Jahr wieder als Mobilitätspartner zur Seite steht.", sagt Christin Rathke, Managerin STIHL TIMBERSPORTS® Deutschland."Der Ford Transit Trail und besonders der Ranger Raptor haben sich in der letzten Saison nicht nur als Hingucker, sondern auch als treue Wegbegleiter beim Transport unseres Equipments bewiesen."World Trophy, Rookie Weltmeisterschaft und Saison HighlightsAm 28. Mai startet die internationale Wettkampf-Saison mit der World Trophy auf dem Wiener Rathausplatz. Die 16 besten Sportholzfäller treten im spektakulären Eins-gegen-Eins in vier Disziplinen gegeneinander an - einer der härtesten Wettkämpfe, die der Extremsport zu bieten hat. Bereits einen Tag vorher, am 27. Mai, kämpfen zwölf Top-Nachwuchsathleten um den Rookie-Weltmeistertitel 2022."Wir freuen uns sehr, dass wir auch dieses Jahr STIHL TIMBERSPORTS® wieder als Mobilitätspartner und Hauptsponsor der World Trophy als auch die Rookie-Weltmeisterschaft unterstützen können", sagt Dr. Christian Weingärtner Managing Director für Ford Deutschland, Österreich und die Schweiz. "Mit dem Ford Ranger haben die Athleten den perfekten Pick-up, um zu ihren Wettkämpfen zu gelangen."Die Weltmeisterschaft 2022 wird am 28. und 29. Oktober in Göteborg/Schweden ausgetragen. 120 Sportholzfäller aus mehr als 20 Nationen treten in der Team- und Einzel-Weltmeisterschaft in mitreißenden Wettkämpfen gegeneinander an. Nachdem die Veranstaltungen in den Vorjahren weitgehend ohne Publikum ausgetragen werden mussten, können sich die TIMBERSPORTS® Fans aus Schweden und aller Welt in diesem Jahr wieder auf eine einzigartige Event-Atmosphäre freuen.Über STIHL TIMBERSPORTS®STIHL TIMBERSPORTS® ist eine internationale Wettkampfserie im Sportholzfällen. Ihre Wurzeln liegen in Australien und Neuseeland, Kanada und den USA. Um die Besten ihres Standes zu ermitteln, veranstalten die Waldarbeiter dort von jeher lokale Wettkämpfe im Holzfällen. Aus diesem Kräftemessen haben sich im Laufe der Zeit professionelle Veranstaltungen auf hohem sportlichem Niveau entwickelt. Bei den nationalen und internationalen Wettkämpfen der Königsklasse im Sportholzfällen treten die Athleten in drei Axt- und drei Sägedisziplinen gegeneinander an. Springboard, Underhand Chop und Standing Block Chop gehören zu den klassischen Axtwettbewerben; bei der Single Buck (Zugsäge), der Stock Saw (handelsübliche Motorsäge) und der Hot Saw (bis zu 80 PS starke, getunte Motorsäge) kämpfen die Sportler mit Sägen um Bestzeiten.Weitere Informationen zum Ford Ranger und Transit Trail finden Sie hier:http://ranger.fordpresskits.com/http://transittourneotrailactive.fordpresskits.com/Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen rund 19.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.Pressekontakt:Justine SchreiberFord-Werke GmbH0221/90-17510Jschrei5@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6955/5189289