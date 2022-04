BERLIN (dpa-AFX) - Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen hat vor einem Ende von Quarantänevorgaben in der Corona-Krise gewarnt. "Isolationsregeln sollten bei einer Corona-Infektion weiterhin gelten", sagte der Bundestagsabgeordnete am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Weil viele Schutzmaßnahmen wie das verpflichtende Maskentragen nun gestrichen wurden, ist die Gefahr einer Ansteckung deutlich gestiegen." Kapazitätsprobleme in Gesundheitsämtern dürften nicht dazu führen, dass sich Infizierte und erkrankte Menschen nicht mehr in eine medizinisch weiter sinnvolle und erforderliche Isolation begeben.

Dahmen sagte: "Die Abschaffung der Quarantänepflicht erweckt den falschen Eindruck, dass eine Virusweitergabe medizinisch unproblematisch sei." Das Beibehalten eines konsequenten Eigen- und Fremdschutzes bleibe aber in gemeinsamer Verantwortung aller in den kommenden Monaten sehr wichtig. "Wir können die Gesundheitsämter von ihren aufwendigen Pflichten behördlicher Anordnungen in jedem Einzelfall entlasten, die Regeln aber trotzdem aufrecht erhalten." Regeln des öffentlichen Zusammenlebens würden auch an anderen Stelle ohne permanente Kontrollen eingehalten.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich am Montag darauf verständigt, dass Infizierte und Kontaktpersonen ab 1. Mai in der Regel nur noch freiwillig und für kürzere Zeit in Isolierung oder Quarantäne müssen. Infizierten soll künftig noch "dringend empfohlen" werden, sich für fünf Tage zu isolieren und Kontakte zu meiden. Für Kontaktpersonen von Infizierten soll es entsprechend gelten. Eine Anordnung des Gesundheitsamts, die es schon bisher häufig nicht mehr gibt, fällt weg. Strengere Vorgaben sollen noch für Beschäftigte in Gesundheitswesen und Pflege bleiben, die sich infiziert haben - mit weiter nötiger Anordnung und erforderlichem Negativtest am Ende./sam/DP/stk