Original-Research: SMT Scharf AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu SMT Scharf AG



Unternehmen: SMT Scharf AG

ISIN: DE0005751986



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 05.04.2022

Kursziel: 16,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nicolas Gruschka



Geschäftsbericht bestätigt starke Performance in 2021 - Ausblick für 2022 mit Unsicherheiten behaftet



SMT Scharf hat letzte Woche den Geschäftsbericht für FY 21 veröffentlicht, der die bereits Anfang März berichteten starken Vorabzahlen bestätigt. Angesichts der geopolitischen Spannungen verkündete der Vorstand indes vorerst keine Prognose für das Jahr 2022.



Geschäftsjahr 2021 in Kürze: Dank einer zunehmenden

Investitionsbereitschaft der Minenbetreiber im Zuge höherer Kohlepreise sowie der lang ersehnten Zulassung der neuen Motorengeneration in China verzeichnete SMT Scharf ein beeindruckendes Erlöswachstum von 71,1% yoy auf 85,9 Mio. Euro. Dabei konnte dank der China-III-Zulassung insbesondere das Neuanlagengeschäft (+121,8% yoy auf 49,9 Mio. Euro), aber auch das margenstarke Ersatzteilgeschäft (+34,3% yoy auf 28,6 Mio. Euro) sowie der sonst weitgehend stabile Service-Bereich (+10,7% yoy auf 6,2 Mio. Euro) deutliche Zuwächse verzeichnen. Einsetzende Skalierungseffekte sowie eine hohe Preissetzungsmacht bei den stark nachgefragten China-III-Maschinen führten infolgedessen zu einer massiven EBIT-Steigerung auf 11,2 Mio. Euro (Vj.: -8,1 Mio. Euro), was einer Marge von 13,1% und damit dem höchsten Niveau der letzten neun Jahre entspricht.



Kurzfristiger Ausblick von Unsicherheit geprägt: Wenngleich der Vorstand eine stabile Geschäftsentwicklung erwartet, veröffentlicht dieser aufgrund erheblicher Unsicherheitsfaktoren vorerst keine quantitative Guidance für das Jahr 2022. Einerseits dürfte die für SMT Scharf elementar wichtige Region China (Erlösanteil 2021: 52%) angesichts der sich dort derzeit wieder verschärfenden Corona-Situation ein geringeres Wirtschaftswachstum erreichen als zu Jahresbeginn prognostiziert. So könnten etwa die zu beobachtenden Lockdowns womöglich auch bei SMT Scharf zu einer abnehmenden Nachfrage in Q2 führen. Andererseits besteht das Risiko, dass die geopolitischen Spannungen in Osteuropa und die damit verbundenen Wirtschafts- und Währungseinbußen in Russland auch in diesem für SMT Scharf bedeutenden Absatzmarkt zu Einschränkungen führen könnten. Wenngleich sich der Auftragsbestand des Konzerns aktuell weiterhin auf einem hohen Niveau bewegt (26,9 Mio. Euro per 31.12.2021), erscheint es u.E. zumindest kurzfristig fraglich, ob bereits verzeichnete sowie eigentlich zu erwartende Aufträge auch mit Blick auf die zusätzlich belastenden Lieferkettenunsicherheiten in 2022 vollumfänglich umgesetzt werden können.

Auf der anderen Seite erachten wir die massiv gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise als vorteilhaft für SMT Scharf. Bereits 2021 hat sich im Zuge steigender Kohlepreise (LTM: +278,1%) eine deutliche Nachfragesteigerung ergeben. Im Fall von weitgehend intakt bleibenden Lieferketten und ausbleibenden längerfristigen Lockdowns in China dürfte die Investitionsbereitschaft von SMT Scharfs Kunden in hoch bleiben. Auch dass SMT Scharf bereits während des Lockdowns die Tätigkeit im Zuge einer Sondergenehmigung wieder aufnehmen konnte, ist für uns eine positive Indikation einer vorerst stabilen Geschäftslage.



Angesichts der aktuell geringen Visibilität, untermauert durch die ausbleibende Guidance, positionieren wir uns dennoch vorerst konservativer und senken unsere Prognosen.



Fazit: Nach dem herausragenden Jahr 2021 dürfte 2022 wieder herausfordernder werden. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem reduzierten Kursziel von 16,00 Euro.







°