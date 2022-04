HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adesso auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Die Nachfrage verbleibe auf einem hohen Niveau, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der IT-Dienstleister baue das Software-Portfolio aus. Ein stärkerer Fokus auf die Profitabilität würde es dem Unternehmen ermöglichen, mit steigenden Gehältern besser zurechtzukommen./bek/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0Z23Q5

ADESSO-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de