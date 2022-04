DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: Wegen des Qingming-Festes fand am Dienstag in China inklusive Hongkong kein Handel statt.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.19 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.566,00 -0,3% -3,9% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.122,75 -0,3% -7,3% Euro-Stoxx-50 3.915,03 -0,9% -8,9% Stoxx-50 3.758,71 -0,4% -1,6% DAX 14.431,24 -0,6% -9,2% FTSE 7.543,91 -0,2% +2,4% CAC 6.618,59 -1,7% -7,5% Nikkei-225 27.787,98 +0,2% -3,5% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 158,53 -0,57 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 0,56 +0,06 +0,74 US-Rendite 10 J. 2,46 +0,06 +0,95

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 104,20 103,28 +0,9% 0,92 +40,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.929,30 1.932,79 -0,2% -3,50 +5,5% Silber (Spot) 24,67 24,53 +0,6% +0,14 +5,8% Platin (Spot) 984,85 989,95 -0,5% -5,10 +1,5% Kupfer-Future 4,83 4,78 +1,0% +0,05 +8,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Im Großen und Ganzen scheinen die Indizes ihres Vortagesaufschläge zu verteidigen, was auch für die am Montag sehr festen Technologiewerte gilt. Damit schlägt sich die US-Börse weiter wacker, für viele Marktakteure erstaunlich wacker. Steigende Erdölpreise und die Möglichkeit weiterer Sanktionen gegen den Aggressor Russland drücken die Stimmung etwas. Die Bilder der Gräueltaten in der Ukraine nach der Vertreibung der russischen Besatzer im Norden des Landes beschäftigen weiterhin die westlichen Regierungen und machen weitere Sanktionen wahrscheinlich. Damit dürften Öl- und Rohstoffpreise weiter anziehen und somit die Inflation befeuern, was keine rosigen Aussichten für die Aktienmärkte bedeutet. Die inverse Zinsstrukturkurve sei ein "Warnsignal". heißt es. Die Weltbank hat ihre Wachstumsprognose für Ostasien und die Pazifik-Region gesenkt. Auch für China reduzierte die Institution ihre Wachstumsprojektion.

Exxon steigen vorbörslich um 0,2 Prozent. Der Ölkonzern hat im ersten Quartal von höheren Preisen profitiert. Der Gewinn könnte 9 Milliarden US-Dollar übertreffen, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Die Titel von Carnival erhöhen sich um 3,9 Prozent. Der Reiseveranstalter hat die stärkste Buchungswoche in seiner Geschichte vermeldet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:00 AT/AMS-Osram AG, Kapitalmarkttag zur künftigen Strategie

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Handelsbilanz Februar PROGNOSE: -88,5 Mrd USD zuvor: -89,7 Mrd USD 15:45 Einkaufsmanagerindex Service März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,9 1. Veröff.: 58,9 zuvor: 56,5 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 58,3 Punkte zuvor: 56,5 Punkte 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen drehen ins Minus. Im Blick steht die neue Runde der geplanten Anti-Russland-Sanktionen mit dem Importstopp für russische Kohle. Sie rückt die Energiewerte in den Blick: Besonders die Anbieter erneuerbarer Energien ziehen stark an. Nordex steigen 9,5 Prozent, Vestas 10,2 Prozent und Siemens Gamesa 7 Prozent. Für Siemens Energy geht es 1,7 Prozent nach oben. Der Stoxx-Index der europäischen Versorger steigt um 0,7 Prozent, der Index der Öl- und Gaswerte um 0,6 Prozent. Dagegen verliert der Index der Bankenwerte 1,4 Prozent. Der Index der Bautitel gibt um 1,3 Prozent nach, und Autoaktien stehen mit einem Index-Minus von 1,2 Prozent ebenfalls unter Druck. MTU fallen um 5,8 Prozent, Barclays hat die Aktien abgestuft. Airbus geben 3,8 Prozent ab. Belastend wirken Medienberichte, laut denen der Flugzeugbauer die geplante Ausweitung der Produktion der Serie A350 verzögern könnte. MTU Aero ist Airbus-Zulieferer. Auf der anderen Seite ziehen Internet-Aktien weiter an, allen voran Shop-Apotheke, die nach einem guten Jahresstart um gut 12 Prozent steigen. Nach der gescheiterten Übernahme der Aareal Bank starten Advent und Centerbridge einen erneuten Anlauf. Die Aktie legt um weitere 3,9 Prozent zu. Nachdem Wettbewerber Jungheinrich bereits eine Warnung abgeliefert hat, ist es für die Citi-Analysten keine Überraschung, dass auch Kion ihre 2022er Prognose kassiert. Die Prognose bewegt sich im Einklang mit den kürzlich gesenkten Konsenserwartungen. Der Kurs steigt um 0,3 Prozent. Die Erstquartalszahlen von Sixt (+6,4%) kommen gut an.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:19 Uhr Mo, 17:59 Uhr % YTD EUR/USD 1,0975 +0,0% 1,0971 1,0993 -3,5% EUR/JPY 134,92 +0,1% 134,43 134,91 +3,1% EUR/CHF 1,0157 -0,1% 1,0158 1,0176 -2,1% EUR/GBP 0,8359 -0,1% 0,8358 0,8382 -0,5% USD/JPY 122,92 +0,1% 122,56 122,72 +6,8% GBP/USD 1,3130 +0,1% 1,3124 1,3115 -3,0% USD/CNH (Offshore) 6,3696 -0,0% 6,3663 6,3737 +0,2% Bitcoin BTC/USD 46.698,61 +0,5% 46.749,89 45.624,99 +1,0%

Der australische Dollar legt nach falkenhaften Aussagen der australischen Notenbank zu.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Wenig verändert haben sich die Börsen gezeigt. Zunächst hatten die positiven US-Vorgaben für leicht steigende Indizes gesorgt, doch im Verlauf bröckelten die Kurse ab. Die anhaltenden Kämpfe im Ukraine-Krieg und die weiter steigenden Ölpreise dämpften die Risikofreude. Die Weltbank hat zudem ihre Wachstumsprognose für Ostasien, die Pazifik-Region und China gesenkt. In Tokio waren mit den guten Nasdaq-Vorgaben vor allem die Aktien aus dem Technologiesektor gesucht. In den USA hatte es Spekulationen gegeben, dass die inverse Zinsstrukturkurve die US-Notenbank dazu veranlassen könnte, doch nicht so schnell die Zinsen zu erhöhen. Für einen kleinen Dämpfer sorgten Daten zu den Ausgaben der japanischen Haushalte. In Seoul hatten die stark gestiegenen Rohstoffpreise die Bank von Korea zu der Prognose veranlasst, dass die Inflation in Südkorea ihre Februar-Schätzung weit übertreffen werde. In Sydney war der Technolgie-Sektor mit einem Plus von 3,1 Prozent Tagesgewinner. Jedoch gab der Index nach der Zinsentscheidung der Reserve Bank of Australia (RBA) einen Teil der Gewinne wieder ab. Diese hatte den Leitzins wie erwartet bei 0,10 Prozent belassen, aber ihre wachsende Bereitschaft signalisiert, die Zinssätze bald anzuheben. Bei den Einzelwerten gewannen Pendal nach der Rally des Vortages weitere 1,5 Prozent. Die Citigroup sah die geplante Übernahme durch Perpetual positiv.

CREDIT

Die Risikoprämien am Kreditmarkt treten auf der Stelle. Neue Impulse, das Risiko neu zu bewerten, gibt es keine. Vielmehr werfen die Marktstrategen der Helaba einen Blick auf das Emissionsvolumen im ersten Quartal 2022. Mit knapp 87 Milliarden Euro wurden 156 Bonds in den ersten drei Monaten am Primärmarkt für Euro-Corporate-Bonds begeben. Dies war fast ein Viertel weniger als im gleichen Zeitraum der beiden vorangegangenen Jahre. Insbesondere mit Ausbruch der Kämpfe in der Ukraine ging die Emissionstätigkeit in der zweiten Februarhälfte signifikant zurück. Der März brachte jedoch bereits eine merkliche Erholung. Im Gesamtjahr 2022 rechnet die Helaba weiterhin damit, dass die Platzierungsvolumina trotz steigender Refinanzierungskosten für die Unternehmen über dem Niveau von 2021 lägen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW beteiligt sich an Schweizer Naturfaser-Spezialist Bcomp

BMW baut sein Engagement im Bereich der nachhaltigen Fahrzeugbauteile aus. Wie der Konzern mitteilte, beteiligt er sich über seinen Risikokapitalfonds BMW i Ventures an dem Schweizer Unternehmen Bcomp, das Verbundwerkstoffe aus Naturfasern herstellt. Finanzielle Details nannte BMW nicht.

Brenntag verlängert Vertrag von CEO Kohlpaintner um drei Jahre

Der Chemikalienhändler Brenntag bindet Vorstandschef Christian Kohlpaintner bis Ende 2025. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat den Vertrag des Managers, der Brenntag seit Anfang 2020 führt, vorzeitig um drei Jahre verlängert.

Daimler Truck schickt Mitarbeiter in Brasilien wegen Chipmangel nach Hause

Der Chipmangel hat Folgen für die Produktion von Daimler Truck in Brasilien. Der Lkw-Hersteller passt die dortige Fertigung an und schickt 5.600 Mitarbeiter nach Hause. Teile der Belegschaft von zwei Werken in Sao Bernardo do Campo und Juiz de Fora werden vom 18. April bis zum 3. Mai in den Urlaub gehen, sagte ein Sprecher der Daimler Truck Holding AG.

Deka-Bank verdient deutlich mehr und hält an Ausblick fest

April 05, 2022 07:20 ET (11:20 GMT)

Eine nahezu ausgeglichene Risikovorsorge und eine hohe Nachfrage nach Wertpapiersparplänen haben der Deka-Bank 2021 einen kräftigen Gewinnanstieg beschert. Mit Blick auf das laufende Jahr hält das Wertpapierhaus der Sparkassen zwar an seinem Ziel fest, warnt wegen des Ukraine-Kriegs aber vor einer erhöhten Unsicherheit.

Dic Asset kauft Logistikobjekte für 169 Millionen Euro

Die Dic Asset AG hat im März drei Logistikobjekte in den Niederlanden erworben. Die Objekte mit Gesamtinvestitionskosten (GIK) von insgesamt rund 169 Millionen Euro seien für den Logistik-Spezialfonds "RLI-GEG Logistics & Light Industrial III" vorgesehen, teilte das SDAX-Unternehmen mit. Im ersten Quartal hat Dic damit ein ein beurkundetes Ankaufsvolumen von rund 217 Millionen Euro erzielt.

Grenke steigert Neugeschäft - Margen unter Vorjahr

Der Leasinganbieter Grenke hat das Wachstum des Neugeschäfts im ersten Quartal beschleunigt. Die Margen der Deckungsbeiträge gingen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum allerdings zurück, was höheren Refinanzierungskosten und einen höheren Durschnittswert pro Leasingvertrag geschuldet war.

Heidelberger Druck baut auf Etikettenmarkt - Neuordnung bei Gallus

Die Heidelberger Druckmaschinen AG baut ihr Engagement im wachsenden Markt für digitalen Etikettendruck aus und will sich so im Bereich Verpackung strategisch stärker positionieren. Zudem wird der Standort St. Gallen der 100-prozentigen Tochter Gallus Gruppe verkauft, Gallus werde künftig als Hauptmieter die benötigten Flächen weiter nutzen.

Rewe-Gruppe wächst und verdient deutlich mehr

Der Handelskonzern Rewe hat seinen Wachstumskurs im vergangenen Jahr fortgesetzt. Das Unternehmen profitierte von höheren Erlösen im Vollsortiment-Geschäft im In- und Ausland. Das von der Pandemie gebeutelte Touristik-Geschäft erholte sich leicht, konnte aber noch nicht ans Vorkrisenniveau von 2019 anknüpfen.

Air France-KLM kauft Triebwerke für Airbus-Maschinen von CFM

Air France-KLM will seine neuen Airbus-Maschinen mit Triebwerken von CFM International, einem paritätischen Joint Venture von General Electric und Safran, bestücken lassen. Wie die Airline mitteilte, hätten exklusive Verhandlungen über die Triebwerke des Typs "LEAP-1A" für die neuen A320neo-Flugzeuge begonnen. Air France-KLM hatte zuvor 100 Maschinen bei Airbus bestellt mit einer Option auf 60 weitere.

AMS-Osram setzt sich Ziele für Umsatz und EBIT Marge bis 2024

AMS-Osram setzt sich Umsatz- und Gewinnziele bis 2024. Wie die AMS-Osram AG anlässlich ihres Kapitalmarkttags mitteilte, will der Konzern bis 2024 mit einem neu ausgerichteten Portfolio einen Umsatz von 4,9 Milliarden Euro plus/minus 300 Millionen Euro erzielen sowie eine bereinigte Marge beim operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT-Marge) von mindestens 15 Prozent.

Evergrande einigt sich mit Gläubigern - Kreise

Der angeschlagene chinesische Immobilienkonzern Evergrande hat sich offenbar eine Atempause verschafft. Das Unternehmen habe sich mit seinen größten ausländischen Gläubigern über eine Fortsetzung von Restrukturierungsgesprächen geeinigt, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Die Gläubiger hatten gedroht, Geschäfte von Evergrande zu übernehmen, nachdem Banken 2 Milliarden US-Dollar an ausländischen Geldmitteln festgesetzt hatten.

