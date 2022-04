Was ist mit Cathie Woods Ark Innovation ETF los? Morningstar setzte den Fonds von neutral auf negativ. Die Gründe.

Morningstar kritisiert, dass Fondsmanagerin Cahtie Wood ihren Fonds Ark Innovation ETF riskanter strukturierte, weil sie zum Beispiel die Anzahl der Aktien von 60 auf 35 reduziert habe. So sei das aktienspezifische Risiko erhöht und der Fonds weniger liquide geworden. Diese Strategie mache den Fonds Ark Innovation ETF anfälliger für größere Verluste.



Morningstar mahnt weiter an, dass die Fondsgesellschaft kein Personal für Risikomanagement habe. Außerdem sei die Nachfolgeregelung schlecht geregelt und Cathie Wood verlasse sich beim Aufbau des Portfolios zu sehr auf ihren Instinkt. Dazu käme, dass sie zu häufig auf unrentable Unternehmen setze.



Das Fondsmanagement könnte mehr tun, um schwerwiegende Vermögensverluste zu verhindern, meint Morningstar. Die Nachlässigkeit schade vielen Anlegern, so die Ratingagentur.



Autorin: Laura Ehrhardt

Enthaltene Werte: US00214Q1040