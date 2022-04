DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

S&P Global: Deutsche Dienstleister setzten Erholung im März fort

Die kräftige Erholung im deutschen Dienstleistungssektor hat sich im März fortgesetzt. Allerdings schürte der Krieg in der Ukraine Unsicherheit und befeuerte den Preisdruck, was wiederum die Zuversicht der Serviceanbieter im Hinblick auf künftige Geschäfte schwinden ließ. Der von S&P Global (ehemals IHS Markit) für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 56,1 von 55,8 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von 55,0 vorhergesagt, was auch dem vorläufigen Wert für März entsprach.

S&P Global: Wachstum im Euroraum bleibt stark im März

Die Dynamik des Wachstums in der Eurozone hat sich März etwas abgeschwächt, blieb aber dank der Corona-Lockerungen auf einem hohen Niveau. Gleichzeitig sackten die Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist wegen der zunehmenden geopolitischen Spannungen und der galoppierenden Inflation auf ein 17-Monatstief ab. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, fiel auf 54,9 Zähler von 55,5 im Vormonat, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete.

Sparkassen-Volkswirte: EZB-Anleihekäufe im Sommer beenden

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte sich bei der Normalisierung ihrer Geldpolitik nach Aussage der Chefvolkswirte der Sparkassen-Finanzgruppe nicht vom Ukraine-Krieg abhalten lassen. In einer aktuellen Stellungnahme fordern sie die EZB auf, ihre Nettoanleihekäufe "möglichst im Sommer" zu beenden und in der zweiten Jahreshälfte mit Zinsanhebungen zu beginnen.

Wacklige Aussichten für USA erzeugen invertierte Zinskurve

Die Renditen von US-Anleihen bleiben invertiert, da Anleger befürchten, dass eine Serie von Zinserhöhungen der Federal Reserve die US-Wirtschaft zum Entgleisen bringen könnte. Zweijährige Schatzanweisungen werden bei etwa 2,46 Prozent gehandelt, während zehnjährige Anleihen bei 2,45 Prozent liegen. Fünfjährige Schatzanweisungen wurden ebenfalls zu etwas höheren Renditen gehandelt als ihre 30-jährigen Pendants.

EU-Finanzminister diskutieren Stopp von Kohle und Öl aus Russland

Die Finanzminister der Europäischen Union (EU) wollen bei einem Treffen in Luxemburg über einen möglichen Stopp der Einfuhren von Kohle und Öl aus Russland als Reaktion auf die jüngste Entwicklung im Ukraine-Krieg beraten. Das kündigte der französische Finanzminister Bruno Le Maire an, der gegenwärtig den EU-Ratsvorsitz führt. Le Maire appellierte vor der Sitzung in Luxemburg an die "Entschlossenheit aller Mitgliedstaaten, die Sanktionen gegen Russland zu verstärken".

Westen strebt langfristige strategische Partnerschaft mit Moldau an

Die Bundesregierung und ihre Partner wollen ihre Beziehungen zur Republik Moldau angesichts des Ukraine-Krieges deutlich ausbauen. Es gehe darum, eine "Brücke der Solidarität" zwischen westlichen Staaten und der Republik Moldau zu schaffen, sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zum Auftakt einer Geberkonferenz für das Land in Berlin. Unterstützt werden soll das massiv von Russland abhängige Land demnach auch bei der Diversifizierung seiner Energiequellen.

EU: Von der Leyen und Borrell reisen diese Woche nach Kiew

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat einen Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew angekündigt. Gemeinsam mit dem EU-Außenbeauftragen Josep Borrell wolle sie "in dieser Woche" nach Kiew reisen, um dort den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu treffen, kündigte von der Leyens Sprecher Eric Mamer an. Am Freitag war bereits die EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola nach Kiew gereist, um der Ukraine die Unterstützung der EU beim Wiederaufbau nach dem russischen Angriffskrieg zuzusichern. Selenskyj dankte Metsola für ihren "heldenhaften" Besuch in Kiew. Metsola war die erste Chefin einer EU-Institution, die seit Kriegsbeginn die ukrainische Hauptstadt besuchte.

Wirtschaftsrat will Steuerreformen statt Umwidmung des WSF

Der Wirtschaftsrat der CDU hat eine Umwidmung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) zur Bewältigung wirtschaftlicher Folgeschäden des Ukraine-Kriegs in den Unternehmen abgelehnt. "Wir unterstützen die Bemühungen der Bundesregierung, die Auswirkungen der immens gestiegenen Energiekosten und der Inflation auf die Bevölkerung und die Unternehmen abzumildern. Aber wir dürfen trotzdem die verfassungsrechtliche Verpflichtung einer nachhaltigen Haushaltspolitik sowie das EU-Beihilferecht nicht komplett aus den Augen verlieren", sagte Generalsekretär Wolfgang Steiger.

Frankreichs Präsidentschaftswahlkampf wird am Ende doch noch spannend

Der französische Präsidentschaftswahlkampf wird kurz vor der ersten Runde am Sonntag doch noch spannend. Während sich in Umfragen der Abstand zwischen Amtsinhaber Emmanuel Macron und der Rechtspopulistin Marine Le Pen verringert, sieht sich der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon bereits in der Stichwahl. "Es gibt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich es schaffe", sagte Mélenchon dem Sender Radio Sud.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service März 57,4 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service März PROGNOSE: 57,4

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Feb war 55,5

Italien/Einkaufsmanagerindex Service März 52,1

Italien/Einkaufsmanagerindex Service März PROGNOSE: 51,6

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Feb bei 52,8

GB/Einkaufsmanagerindex Service März 62,6

GB/Einkaufsmanagerindex Service März PROG: 60,9

GB/Einkaufsmanagerindex Service Feb war 60,5

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 05, 2022 07:30 ET (11:30 GMT)

