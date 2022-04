Wiesbaden (ots) -"Wir helfen Hessen", lautet der erste Satz des neuen Podcasts der Hessen Agentur Holding. Aber wie eigentlich? Dem geht Radio- und TV-Moderatorin Evren Gezer (http://www.evren-gezer.de) nach und interviewt ab sofort Expertinnen und Experten der Hessen Agentur. Jede Folge dauert rund 20 Minuten - deshalb auch der Name "20 Minuten Hessen". Zu finden ist der Podcast auf hessisch.de sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen."Wir wollen zeigen, was die Hessen Agentur (http://www.hessen-agentur.de) und ihre Tochterunternehmen für Kommunen, Unternehmen und die hessischen Bürgerinnen und Bürger leisten", sagt Folke Mühlhölzer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hessen Agentur, in der Pilotfolge. Zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung, dem Thema der Folge Nr. 2 mit Christian Flory. Er ist Leiter der Abteilung Digitalisierung der Hessen Trade & Invest GmbH, einer Tochtergesellschaft der Hessen Agentur, und zeigt ganz konkrete Aktivitäten auf, mit welchen die Holding bei der Digitalisierung unterstützt."Ich habe Hessen bisher nur als das Land betrachtet, in dem ich zuhause bin. Hessen ist meine Heimat. In den Gesprächen lerne ich, dass Hessen viel mehr ist", sagt Evren Gezer. Mühlhölzer und Flory betrachteten das Bundesland vor allem als Wirtschaftsstandort: "Hessen hat eine Menge zu bieten, was Digitalisierung und Forschung betrifft. Dass es bei der Hessen Agentur Menschen gibt, die dafür sorgen, dass sich das Produkt Hessen immer weiter verbessert, ist wirklich spannend", betont Gezer."Die großen Themen sind die Künstlichen Intelligenzen, digitale Städte und digitale Regionen, Assistenzsysteme im digitalen Leben. Das heißt: Unser Leben zuhause wird durch die Digitalisierung leichter", sagt Christian Flory. Ein weiteres Thema, das Flory anspricht, ist das Internet der Dinge - der berühmte Kühlschrank zum Beispiel, der automatisch Lebensmittel bestellt.Und weshalb hegt Evren Gezer den Wunsch, Oberbürgermeisterin von Offenbach zu werden? Weshalb werden jetzt eigentlich auch Städte digital? Wie unterstützt die Hessen Agentur den Mittelstand? Wie helfen demografische Daten und Analysen dem Land Hessen? Fragen über Fragen! "20 Minuten Hessen" gibt Antworten. Garniert mit ein bisschen Commodore64-Retro-Nostalgie und einer Portion Spaß!Evren Gezer ist seit 2009 Moderatorin bei Hit Radio FFH und landesweit als Radio-, TV- und Eventmoderatorin bekannt. www.evren-gezer.deWeitere Informationen zu Fördermöglichkeiten des Hessischen Ministeriums für Digitale Strategie und Entwicklung gibt es hier: www.digitales.hessen.dePressekontakt:HA Hessen Agentur GmbHThorsten Schulte, Leiter der UnternehmenskommunikationTel. 0611 95017 8114, E-Mail presse@hessen-agentur.dewww.hessisch.deOriginal-Content von: HA Hessen Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/57844/5189470