Nachlese Podcasts Montag Audio Link zu den Folgen: https://boerse-social.com/page/podcast/2810 und https://boersenradio.at/page/podcast/2811, alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch) - ORF Teletext 100 brachte mit Hinweis auf Seite 104 "Wie Geld anlegen in der Krise?" . Als Experte wurde die Arbeiterkammer herangezogen, die meinte, dass man in Zeiten von Nullzinsen und 7 Prozent Inflation einen Mix zur Schadensbegrenzung brauche: Also ein "klug zuammengestelltes Portfolio" aus Notgroschen, Bausparvertragen, Aktien, Sachwerten und Gold. Fazit: Erstmals empfiehlt die AK Aktien, Als Schadensbegrenzung halt, aber immerhin. Passt in die Tonalität der "Strafzinsen". - die Top20 der ATX-Beobachtungsliste haben nach Umsatz mehr Vorsprung den je auf Rang 21 ff. Fazit: ...

