Im Nebenwertesegment SDAX zählt am Dienstag die Aktie von About You zu den stärksten Werten. Der Onlinemodehändler setzt damit die Erholungsbewegung der letzten Wochen fort. Durch den Anstieg heute wird zudem ein Ausbruchssignal bestätigt, das Trader mit einem Hebelzertifikat nachverfolgen sollten.

Den vollständigen Artikel lesen ...