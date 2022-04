Nahezu eine Schwemme an Newslettern mit Warnungen durch die BaFin flutet heute das BondGuide-Postfach: Eine nur ungewöhnliche Häufung oder ist jemand in Bonn aufgewacht bzw. aus dem Urlaub zurück? Betroffen sind diverse Wertpapiere, so dass wir an dieser Stelle lediglich einen kurzen Überblick verschaffen können und für Details auf die Seite der BaFin verweisen müssen. Am erwähnenswertesten dürfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...