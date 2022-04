Original-Research: USU Software AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu USU Software AG



Unternehmen: USU Software AG

ISIN: DE000A0BVU28



Anlass der Studie: Researchstudie (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 35,20 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann



- Geschäftsjahr 2021 mit Rekordumsätzen und Rekordergebnis abgeschlossen - Fortsetzung des Wachstumskurses erwartet



Wie bereits durch die Ende Februar 2022 veröffentlichten vorläufigen Zahlen bekannt geworden ist, war das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 für die USU Software AG ein Rekordjahr. Mit Rekord-Umsatzerlösen in Höhe von 111,90 Mio. EUR (VJ: 107,33 Mio. EUR) wurde zum zweiten Mal in Folge die Marke von 100 Mio. EUR übertroffen. Das von der Gesellschaft in Aussicht gestellt leichte Umsatzwachstum hatte sich mit dem erreichten Anstieg in Höhe von 4,3 % damit voll erfüllt.



Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr hatte die Gesellschaft dabei vom anhaltenden Trend der Digitalisierung profitiert. Darüber hinaus hatte sich die Verschiebung von Lizenzerträgen hin zu wiederkehrenden SaaS-Erlösen weiter fortgesetzt. Folglich erhöhten sich die wiederkehrenden Erlöse (Wartungserträge und SaaS-Erlöse) um 6,3 % auf 34,53 Mio. EUR (VJ: 32,49 Mio. EUR), bei einer gleichzeitigen Reduktion der Lizenzumsätze um -7,5 % auf 11,96 Mio. EUR (VJ: 12,93 Mio. EUR). Aufgrund einer unverändert hohen Nachfrage nach IT-Projekten kletterten die Beratungserlöse um 5,8 % auf 63,68 Mio. EUR (VJ: 60,18 Mio. EUR). Eigentlich hätte die USU Software AG sogar eine noch höhere Wachstumsdynamik erreicht, pandemiebedingte Effekte hatten jedoch die Neukundengewinnung, insbesondere im Ausland, erschwert.

Der Umsatzanstieg war von einem nur unterproportionalen Anstieg der operativen Kosten begleitet und damit kletterte das bereinigte EBIT auf 10,18 Mio. EUR (VJ: 9,24 Mio. EUR) und die bereinigte EBIT-Marge stieg auf 9,1 % (VJ: 8,6 %) an. Die mit Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2020 publizierte Unternehmens-Guidance hatte für 2021 ein bereinigtes EBIT in einer Bandbreite von 9 - 10 Mio. EUR in Aussicht gestellt, welche damit sogar leicht übertroffen worden ist.



Die mit Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen publizierte Guidance für 2022 wurde im Geschäftsbericht bestätigt. Für das laufende Geschäftsjahr 2022 wird ein Umsatzwachstum auf 120 bis 125 Mio. EUR und ein Anstieg des bereinigten EBIT auf 10,5 bis 12,0 Mio. EUR gerechnet. Mittelfristig kalkuliert das USU-Management mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum in Höhe von 10 % und einem Anstieg der bereinigten EBIT-Marge auf 13 % bis 15 %.



Im laufenden Geschäftsjahr soll das Neukundengeschäft weiter ausgebaut werden. Mit der Aufhebung der Corona-Beschränkungen ist der Besuch von Messen, Konferenzen, Veranstaltungen etc. wieder möglich, was für die Gewinnung von Neukunden wichtig ist. Von internationaler Partnerseite gibt es diesbezüglich erste positive Rückmeldungen. Da erwartungsgemäß rund 45 % am Neukundengeschäft SaaS-Erlöse sein sollen, ist von einem weiteren Ausbau des margenstarken SaaS-Geschäftes auszugehen. Gleichzeitig rechnen wir bei steigenden Umsätzen mit Skaleneffekten, so dass die vom Management in Aussicht gestellte Rentabilitätsverbesserung realistisch ist.

Folglich orientieren wir uns an der Unternehmens-Guidance und rechnen für das laufende Geschäftsjahr mit Umsatzerlösen in Höhe von 125,00 Mio. EUR sowie für die kommenden Geschäftsjahre mit einem Umsatzanstieg von jeweils 10 %. Das bereinigte EBIT in 2022 wird, unseren Erwartungen gemäß, auf 11,98 Mio. EUR ansteigen und in den kommenden Geschäftsjahren bis in die von der Gesellschaft erwartete Margen-Bandbreite zulegen.

Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 35,20 EUR (bisher: 33,90 EUR) ermittelt. Die Kurszielsteigerung ist ausschließlich eine Folge des erstmaligen Einbezugs der 2024er Schätzungen in die konkrete Schätzperiode, wodurch eine höhere Basis für die nachfolgende Stetigkeitsphase des Bewertungsmodells vorliegt. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23771.pdf



Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstrasse 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11)

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 05.04.2022 (13:05 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 05.04.2022 (14:30 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

