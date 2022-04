Frequentis hat heute in virtueller Form die Bilanzpressekonferenz abgehalten. Wie bereits bekanntgegeben, kletterte der Umsatz um 11,4 Prozent auf 333,5 Mio. Euro, das EBIT stieg 8,1 Prozent auf 29,0 Mio. Euro (EBIT-Marge: 8,7 Prozent), mitverantwortlich dafür waren, wie auch schon 2020, mitunter die geringeren Reise- und Messekosten aufgrund der Covid-Pandemie, erklärte CEO Norbert Haslacher. Der Auftragseingang stieg um 5,9 Prozent auf 333,2 Mio. Euro, der Auftragsstand um 9,4 Prozent auf 467,9 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr 2022 wird eine EBIT-Marge von rund 6 bis 8 Prozent erwartet.Der Fokus im laufenden Jahr liegt mitunter in der Integration der neuen Einheiten. Wie berichtet, hat Frequentis Firmen von L3Harris in Australien, Deutschland und Kanada übernommen, ...

