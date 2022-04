Strategische Akquisition erweitert Cyaras digitale Kapazitäten im Bereich CX Assurance

Cyara, Anbieter der preisgekrönten Plattform für Automated Customer Experience (CX) Assurance, schloss heute die Übernahme des branchenführenden Unternehmens für automatisierte Chatbot-Tests, Botium, ab, das damit sein Portfolio um Chatbot- und KI-Tests erweitert und seine Position als globaler Marktführer für CX-Tests und -Assurance weiter festigt.

Der Chatbot-Markt wächst rasant mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 22,5 zwischen 2020 und 2027. Der zunehmende Einsatz von Chatbots und Natural Language Understanding (NLU) in der digitalen Customer Journey hat einen Bedarf an Lösungen geschaffen, die die Leistung von Chatbots und Conversational AI effizient und effektiv testen und überwachen können. Botium bietet Lösungen, die diesen einzigartigen Bedarf von Cyara erfüllen. Sie verstärken den Umfang der automatisierten Kapazitäten zur Sicherstellung der Kundenzufriedenheit über alle digitalen Kanäle hinweg und sind eine ideale Ergänzung zu Cyaras bestehendem Lösungsportfolio, mit dem Kunden eine einwandfreie CX sicherstellen können.

Die Übernahme ist Teil von Cyaras strategischem Plan für internationales Wachstum und Produktinnovation, der durch die jüngste 350-Millionen-Dollar-Wachstumsinvestition vorangetrieben wird. Cyara hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine vollständige CX-Assurance-Plattform bereitzustellen, mit der Customer Journeys kohärent getestet werden können, unabhängig vom Kanal oder davon, ob diese Journeys über eine einzige Plattform oder mehrere Best-of-Breed-Lösungen bereitgestellt werden. Mehr als 100 Millionen Chatbot-Tests wurden mit Botium Box durchgeführt, und das Unternehmen hat eine Kundenbindung von 92 %. Botium bringt über 1.500 Botium Box-Kunden mit, zusätzlich zu 185.000 Open-Source-Nutzern. Darüber hinaus erweitert die Übernahme mit der Niederlassung von Botium in Österreich die bestehende internationale Präsenz von Cyara auf Mitteleuropa.

"Diese Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein in Cyaras Wachstum und verbessert unsere Fähigkeit, Unternehmen bei der Sicherstellung ihrer End-to-End-Kundenerfahrungen zu unterstützen", sagte Alok Kulkarni, CEO von Cyara. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Botium, um Unternehmen eine einfache Möglichkeit zu bieten, sicherzustellen, dass ihre Kundenerlebnisse über IVR, Chatbot, mitarbeitergestütztes Telefon oder eine Kombination aus Sprach- und digitalen Kanälen einwandfrei sind.

Botium, das 2021 als Gartner Cool Vendor in Conversational and Natural Language Technologiesbenannt wurde, bringt tiefgreifende Expertise in Chatbots, Konversations-KI und NLU zu Cyara. Die qualifizierten Mitarbeiter von Botium werden Cyaras digitales CX-Assurance-Entwicklungsteam ergänzen. Chatbots und konversationelle KI stellen einzigartige Herausforderungen für das Testen und Überwachen dar. In Anbetracht all der möglichen Konstellationen, die auftreten können, ist ein manuelles Testen einfach nicht möglich. Die automatisierten Chatbot-Tests von Botium verbessern die Qualität des Chatbots und stellen sicher, dass er wie erwartet funktioniert. Gleichzeitig wird der Aufwand der IT-Teams in Unternehmen reduziert und die Markteinführungszeit für Chatbots verkürzt. Die Lösung bietet einen Mehrwert in jeder Phase des Lebenszyklus der Bot-Entwicklung des Kunden.

"Wir sehen Cyara als eine natürliche Ergänzung, da es ein zukunftsorientiertes Unternehmen ist, das gut positioniert ist, um die Kategorie der digitalen CX-Assurance anzuführen", sagte Christoph Börner, Mitbegründer und CEO von Botium. "Das Team von Botium besteht aus talentierten Entwicklern und Ingenieuren. Durch den Beitritt zu Cyara erhalten wir zusätzliche Ressourcen, um unsere Bemühungen bei der Entwicklung innovativer Lösungen für das Testen von Chatbots und Conversational AI auszubauen und einen größeren globalen Kundenstamm zu erreichen."

Über Cyaras automatisierte CX-Assurance-Plattform

Die automatisierte CX-Assurance-Plattform von Cyara wird von einigen der weltweit führenden Marken eingesetzt, um das Testen der von ihnen gelieferten CX zu automatisieren und zu beschleunigen, die Qualität digitaler und sprachlicher Kanäle zu messen und zu optimieren und dann eine einwandfreie Omnichannel-Kundenreise von Anfang bis Ende zu gewährleisten. CX-Experten nutzen die Cloud-basierte Plattform von Cyara, um Customer Journeys zu definieren, mit denen Cyaras automatisierte Bots interagieren, indem sie das Netzwerk, die Anwendungen und sogar die Back-End-Datensysteme testen, die diese Journeys unterstützen. Alle Probleme, die ein Kunde bei der Durchführung dieser Journeys haben könnte, werden identifiziert, so dass die Unternehmen sie beheben können, bevor sie sich auf einen Kunden auswirken.

Über Cyara

Als weltweit führender Anbieter einer automatisierten CX-Assurance-Plattform beschleunigt Cyara die Bereitstellung einwandfreier Customer Journeys über digitale und sprachliche Kanäle und reduziert gleichzeitig das Risiko von Fehlern im Kundenkontakt. Jeden Tag vertrauen die bekanntesten Marken der Welt auf die Cyara-Plattform, um Kundenzufriedenheit in großem Umfang zu gewährleisten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte cyara.com.

