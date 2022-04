Plant Veda stellt mit Joanna Cruciat eine innovative Markenexpertin mit über 20 Jahren Erfahrung ein

Plant Veda startet Branding-Initiative mit wichtiger Ankündigung

Vancouver, BC - 5. April 2022 - Plant Veda Foods Ltd. ("Plant Veda" oder das "Unternehmen") (WKN: A3CS6B +++ CSE: MILK +++ OTC:PLVFF), ein preisgekrönter Hersteller von milchalternativen Lebensmitteln, freut sich, die Aufnahme von Joanna Cruciat als neue Brand Direktorin in das Team von Plant Veda bekannt zu geben.

Joanna ist eine innovative Markenexpertin mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Marketingkommunikation. Sie hat erfolgreich an der Entwicklung, Einführung und Umsetzung einer Reihe von Marken auf dem Markt mitgewirkt. Joanna bringt eine solide Erfolgsbilanz in den Bereichen Werbung, kreatives Design, Öffentlichkeitsarbeit, Verkaufsförderung, Online-Marketing, soziale Medien und Forschung mit.

Sie begann ihre Reise vor über 25 Jahren bei Yves Veggie Cuisine, wo sie an der Entwicklung neuer Produkte arbeitete und ihrem Team half, die Verbraucher für die neu entstandene Kategorie der Fleischalternativen zu begeistern. Seitdem hat sie an Branding-Strategien für eine Vielzahl von Produkten und Marken wie Gold Seal, Ocean Brands, Transylvania Flavour, Shoes2go International und zuletzt Ocean Food Sales gearbeitet.

"Gutes Essen ist in meiner Familie Tradition", sagt Joanna. Da ich mit einem Koch als Vater aufgewachsen bin und meine Mutter über ausgezeichnete Backkünste verfügte, waren frische Lebensmittel und saubere Zutaten ein fester Bestandteil unseres Hauses. Ich habe mich sowohl persönlich als auch beruflich schon immer zu hochwertigen Lebensmitteln hingezogen gefühlt. Die Leidenschaft und die Tatkraft des Plant Veda-Teams haben mich sehr angesprochen, da ich im Herzen Unternehmerin bin und zwei Familienunternehmen sowohl im Gastgewerbe als auch im Einzelhandel geführt habe."

"Der Umstieg auf pflanzliche, laktosefreie Milchprodukte scheint einer der größten Gesundheitstrends unter den Machern der Gesellschaft zu sein. Diese demografische Gruppe weiß, wie wichtig die Gesundheit für sie selbst und den Planeten ist. Ich freue mich, dem Team von Plant Veda beizutreten und es dabei zu unterstützen, die Umstellung der Menschheit auf eine pflanzliche Lebensweise zu beschleunigen und die Markenstrategie und -entwicklung für unsere Produktlinie auf dem kanadischen, US-amerikanischen und globalen Markt voranzutreiben."

"Markenbewusstsein durch konsistente Botschaften ist genauso wichtig wie die Vollwertzutaten, auf denen unsere Produkte basieren", erklärte Sunny Gurnani, CEO von Plant Veda. "Die Qualität der Marke geht Hand in Hand mit der Qualität unserer Produkte, sie schließen sich gegenseitig ein. Im Laufe der Jahre haben wir ein beeindruckendes Team rekrutiert, das sich der Qualität unserer Produkte verschrieben hat, und mit der Hinzunahme von Joanna auf der Markenseite haben wir den Kreis der konsistenten Qualität im gesamten Unternehmen geschlossen."

Über Plant Veda (WKN: A3CS6B) (CSE: MILK) (OTC: PLVFF)

Plant Veda Foods Ltd. hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Essgewohnheiten der Menschen hin zu einer pflanzenbasierten Ernährung zu beschleunigen. Das Unternehmen verfolgt mit der Verbesserung des Umweltschutzes und der allgemeinen Gesundheit der Menschheit durch eine pflanzenbasierte Lebensweise ein klares Ziel. Plant Veda ist es gelungen, preisgekrönte Molkereialternativen auf Pflanzenbasis zu entwickeln, die in Bezug auf Gesundheit und Geschmack besser sind als das Original. Plant Veda mischt den Markt für milchfreie Produkte weiter auf, indem das Unternehmen einzigartige Produkte kreiert, dank derer die Konsumenten die ursprünglichen Milchprodukte nicht weiter vermissen.

Mehr zum Thema erfahren Sie unter www.PlantVeda.com.

Besuchen Sie auch www.PlantVeda.com/pages/investors.

Um Plant Veda-Produkte in einer Filiale in Ihrer Nähe in Kanada zu finden, besuchen Sie www.PlantVeda.com/pages/store-locations.

