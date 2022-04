Weiden (www.fondscheck.de) - Die Märkte stehen aktuell unter Hochspannung, so die Experten von Robert Beer Investment.Der schreckliche Krieg in der Ukraine überschatte alles. Die täglichen Meldungen seien mehr als bedrückend. Die Sanktionen würden Unsicherheiten bringen und die Energiepreise treiben. Jeder Funke Hoffnung auf einen Frieden lasse die Kurse anspringen. Auch die Aussichten auf ein Auslaufen der Pandemie würden positiv wirken. Die hohe Inflation jedoch wecke Ängste. Steigende Zinsen würden zu massiven Verlusten an den Anleihemärkten führen. Die angekündigten Zinserhöhungen und die Reduzierung der Notenbankbilanzen würden die Angst vor Liquiditätsentzug wecken. ...

