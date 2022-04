DJ MÄRKTE USA/Wall Street dürfte sich mit knappem Minus wacker schlagen

NEW YORK (Dow Jones)--Der Aktienterminmarkt deutet am Dienstag auf ganz leichte Abgaben zu Handelsbeginn an der Wall Street hin. Im Großen und Ganzen scheinen die Indizes ihres Vortagesaufschläge zu verteidigen, was auch für die am Montag sehr festen Technologiewerte gilt. Damit schlägt sich die US-Börse weiter wacker, für viele Marktakteure sogar erstaunlich wacker. Steigende Erdölpreise und die Möglichkeit weiterer Sanktionen gegen den Aggressor Russland drücken die Stimmung etwas.

Die Bilder der Gräueltaten und Berichte über weitere in der Ukraine nach der Vertreibung der russischen Besatzer im Norden des Landes beschäftigen weiterhin die westlichen Regierungen und machen weitere Sanktionen wahrscheinlich. Diese Aussicht belastet die Börse etwas. Das US-Finanzministerium hat Berichten zufolge die Zahlung russischer Schulden über US-Konten gestoppt, während die EU voraussichtlich ein Verbot von Kohleimporten aus dem Land ankündigen wird. Damit dürften Öl- und Rohstoffpreise weiter anziehen und somit die Inflation befeuern, was keine rosigen Aussichten für die Aktienmärkte bedeutet.

Inflation bleibt Hauptsorge

Der Ukraine-Krieg wird an der Börse ganz stark von Inflationssorgen begleitet. "Wir wissen, dass die Fed die Zinsen anheben wird - über das Tempo können wir diskutieren - und sich das Wachstum verlangsamt", warnt Investmentstrategin Kara Murphy von Kestra Holdings. Die inverse Zinsstrukturkurve ist für sie daher ein "Warnsignal". Eine Inversität zwischen zwei- und zehnjährigen Staatsanleihen gilt als Vorbote einer heraufziehenden Rezession. Die Weltbank hat ihre Wachstumsprognose für Ostasien und die Pazifik-Region gesenkt. Auch für China reduzierte die Institution ihre Wachstumsprojektion.

"Das allgemeine Umfeld bleibt schwer zu durchschauen, da der Fokus der Anleger zwischen den anhaltenden Spannungen mit Russland, der Aussicht auf einen wirtschaftlichen Abschwung (...) und der plötzlichen Kehrtwende der Fed hin- und hergerissen wird", sagt Analyst Pierre Veyret von ActivTrades.

Der Dollar stagniert, der Dollarindex liegt hauchdünn im Minus. Analysten erwarten aber mit Veröffentlichung des Fed-Protokolls am Mittwoch Rückwind für den Greenback. Den das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank könnte aggressivere Zinserhöhungen signalisieren, heißt es. Einen Vorgeschmack könnten Aussagen von Fed-Vertretern im Tagesverlauf liefern.

Auch am Rentenmarkt setzen Anleger auf steigende US-Zinsen, die Renditen steigen. Noch immer ist die Zinsstrukturkurve knapp invers, das heißt zweijährige Anleihen rentieren knapp höher als zehnjährige, was als Vorbote einer haufziehenden Rezession interpretiert wird. Allerdings beschwichtigt die UBS, eine solche Deutung sei keineswegs sicher.

Trotz steigender Marktzinsen steigt der Goldpreis leicht. Anziehende Kohlepreise schüren Inflationssorgen, gegen die Gold gekauft wird. Die Erdölpreise steigen ebenfalls - gestützt von deutlich anziehenden Kohlepreisen. Hier macht sich ein mögliches EU-Importverbot russischer Kohle bemerkbar.

Am Aktienmarkt steigt die Exxon-Aktie vorbörslich um 0,2 Prozent. Der Ölkonzern hat im ersten Quartal von höheren Preisen profitiert. Der Gewinn könnte 9 Milliarden US-Dollar übertreffen, wie aus einer regulatorischen Mitteilung hervorgeht. Schwächere Margen im Chemiegeschäft, Belastungen aus dem Rückzug aus Russland und andere Faktoren glichen jedoch den ansonsten positiven Ausblick wieder aus.

Die Titel von Carnival erhöhen sich um 4,7 Prozent. Die Kreuzfahrtreederei hat die stärkste Buchungswoche in ihrer Geschichte vermeldet.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,47 +3,7 2,43 173,5 5 Jahre 2,60 +4,9 2,55 133,9 7 Jahre 2,56 +5,4 2,50 111,6 10 Jahre 2,46 +5,4 2,40 94,6 30 Jahre 2,51 +5,7 2,46 61,3 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:19 Uhr Mo, 17:59 Uhr % YTD EUR/USD 1,0964 -0,1% 1,0971 1,0993 -3,6% EUR/JPY 134,69 -0,0% 134,43 134,91 +2,9% EUR/CHF 1,0140 -0,3% 1,0158 1,0176 -2,3% EUR/GBP 0,8348 -0,2% 0,8358 0,8382 -0,7% USD/JPY 122,84 +0,0% 122,56 122,72 +6,7% GBP/USD 1,3134 +0,1% 1,3124 1,3115 -2,9% USD/CNH (Offshore) 6,3691 -0,1% 6,3663 6,3737 +0,2% Bitcoin BTC/USD 46.960,90 +1,0% 46.749,89 45.624,99 +1,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 104,90 103,28 +1,6% 1,62 +41,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.934,52 1.932,79 +0,1% +1,73 +5,7% Silber (Spot) 24,75 24,53 +0,9% +0,22 +6,2% Platin (Spot) 979,40 989,95 -1,1% -10,55 +0,9% Kupfer-Future 4,78 4,78 0% 0 +7,4% ===

