Tampa, Fla. (ots/PRNewswire) -- Das siebte jährliche Mitglieder-SPotlight-Programm stellt das Engagement der Wirtschaftsbildung in den MittelpunktHeute gibt AACSB International (AACSB) - der weltweit größte Verband für betriebswirtschaftliche Ausbildung - 24 Business Schools bekannt, die in seinem Mitglieder-Spotlight-Programm Innovatios That Inspire hervorgehoben sind.Mit diesem jährlich stattfindenden Programm werden Institutionen aus der ganzen Welt gewürdigt, die sich als Vorreiter für Veränderungen im Bereich der Wirtschaftsausbildung einsetzen. Im Jahr 2022 stehen die Bemühungen zur Förderung von Vielfalt, Gerechtigkeit, Integration und Zugehörigkeit (DEIB) im Mittelpunkt. Die Betonung der DEIB ist ein Hauptmerkmal der AACSB 2020 akkreditierungsstandards für Unternehmen und der Schwerpunkt eines kürzlich veröffentlichten Positionspapier. Das Papier veranschaulicht das Engagement der AACSB für einen gerechten Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Wirtschaftsausbildung weltweit und ruft die Wirtschaftsausbildungsgemeinschaft dazu auf, die Grundsätze des DEIB in ihre Strategien und Kulturen zu integrieren.Die vorgestellten Innovationen befassen sich mit Herausforderungen und Chancen in der Wissenschaft, in Unternehmen und am Arbeitsplatz sowie in Gemeinden. Beispiele hierfür sind:- Die Beobachtungsstelle für Frauen in Aufsichtsräten in Ägypten: Gegründet von einem Konsortium, das von der American University in Cairo School of Business initiiert wurde, unterstützt das Projekt das nationale Ziel, bis 2030 30 Prozent der öffentlichen und privaten Unternehmensvorstände in Ägypten mit Frauen zu besetzen.- Der australische Index für digitale Eingliederung von der Swinburne University of Technology's School of Business, Law and Entrepreneurship-Centre for Social Impact: Dieses mehrjährige Projekt, das die digitale Eingliederung in Australien sowohl nach geografischen als auch nach demografischen Gesichtspunkten dokumentiert, ist der einzige umfassende Index seiner Art.- IE Business School's LGBT+@Work: Die von Studenten der IE Business School veranstaltete Konferenz ist die am längsten laufende ihrer Art in Europa und mittlerweile eine weltweite Veranstaltung mit bis zu 2.000 Teilnehmern.- Florida State University's Eingliederung von Arbeitskräften kurs: Im Rahmen des College of Business bereitet dieser transformative Kurs die Studenten darauf vor, Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten in die Arbeitswelt zu integrieren und zu betreuen."Fortschritte auf dem Weg zu einladenderen, inklusiveren Räumen erfordern Maßnahmen, und die Highlights der Innovations That Inspire-Initiative von 2022 zeigen, dass wir in diesem wichtigen Bereich führend sind", sagte Caryn Beck-Dudley, Präsidentin und CEO von AACSB. "Durch die Zusammenarbeit von Wirtschaftshochschulen, Unternehmen und Gemeinden werden wir eine starke globale Gesellschaft schaffen und Führungskräfte für eine positive Wirkung ausstatten."Im siebten Jahr ihres Bestehens hat die Initiative Innovations That Inspire fast 200 Bemühungen von Wirtschaftshochschulen gewürdigt, die beispielhaft für zukunftsweisende Ansätze in den Bereichen Bildung, Forschung, gesellschaftliches Engagement, Unternehmertum und Führung sind. Das diesjährige Mietglieder-Spotlight-Programm von Innovations That Inspire wird vom Graduate Management Admission Council (GMAC) unterstützt.Weitere Einblicke und Beispiele finden Sie unter aacsb.edu/innovationen-die-anspornen.Informationen zu AACSB InternationalDie 1916 gegründete AACSB International (AACSB) ist der weltweit größte Verband für Wirtschaftsausbildung, der Lehrende, Lernende und Unternehmen miteinander verbindet, um die nächste Generation großartiger Führungskräfte hervorzubringen. Mit einer Präsenz in mehr als 100 Ländern und Regionen fördert AACSB das Engagement, beschleunigt Innovationen und verstärkt die Wirkung in der Wirtschaftsausbildung. Erfahren Sie, wie AACSB die Wirtschaftsausbildung für eine bessere Gesellschaft verändert unter aacsb.edu.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1776935/ITI_2022_AACSB.jpgPressekontakt:AACSB International,MediaRelations@aacsb.eduOriginal-Content von: AACSB International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103593/5189640