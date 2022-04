Los Angeles (ots/PRNewswire) -Plex ist die einzige Medienplattform, die kostenlose Unterhaltung anbietet, darunter über 50.000 kostenlose On-Demand-Titel, Filme und Sendungen, gepaart mit der Möglichkeit, herauszufinden, wo jeder Titel gestreamt wird, und eine personalisierte Film- und TV-Watchlist zu erstellenFilm- und TV-Liebhaber können sich freuen, es ist Zeit, sich von ihren Streaming-Sorgen zu verabschieden. Mit zwei großen Updates startet heute die globale Streaming Media Plattform Plex die einzige App, die Sie brauchen, um einen Film oder eine Sendung zu finden. Sie dient als ein Ort für ALLE Ihre kostenpflichtigen und kostenlosen Streaming-Dienste. Plex ist die erste und einzige Streaming-Plattform, die kostenlose werbefinanzierte Filme, Sendungen und Live-TV anbietet und gleichzeitig die Möglichkeit bietet, nach jedem Titel zu suchen, der jemals produziert wurde, und eine individuelle Merkliste für alle Filme und Sendungen zu erstellen, die Sie interessieren, unabhängig davon, wo sie zu finden sind.Mit diesen neuen Funktionen müssen Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Streaming-Diensten hin- und herspringen, denn Plex fasst alles in einem übersichtlichen Fenster zusammen und macht es zu einer zentralen Anlaufstelle für alle Ihre Lieblingsmedien. In Anbetracht der Tatsache, dass Berichten zufolge 60 % der Verbraucher weltweit das Navigieren in verschiedenen Apps als frustrierend empfinden und insgesamt etwa 600 Millionen Minuten damit verbracht haben, herauszufinden, was sie auf ihren unzähligen kostenpflichtigen und kostenlosen Streaming-Diensten sehen wollen, ist Streaming ohne Mühe ein massives Problem, das Plex jetzt löst.Plex Discover: Sie wollen wissen, was und wo Sie sich etwas ansehen können? Nehmen Sie einfach "Plex it"Laut einerJ.D. Power Umfrage hat der Durchschnittsverbraucher jetzt zwischen vier und fünf verschiedene Streaming-Dienste, und ein aktueller Horowitz-Forschungsbericht zeigt, dass 49 % der Menschen Schwierigkeiten haben, zu wissen, welche Sendungen auf welchen Diensten angeboten werden, während 44 % sagen, dass sie oft Schwierigkeiten haben, überhaupt etwas zum Anschauen zu finden. Viele geben im Grunde genommen ganz und gar auf.Die neue Discover-Quelle von Plex wird für das Streaming von Medien das tun, was Google für das Internet getan hat - eine überwältigende Erfahrung vereinfachen, indem Sie einen beliebigen Film oder eine beliebige Sendung in https://watch.plex.tv/ eingeben und "Plex it" findet heraus, wo der Film oder die Sendung verfügbar ist. Wenn Ihr Film oder Ihre Sendung auf einem Ihrer Streaming-Dienste läuft, können Sie ihn/sie von Plex aus starten, ohne lange nach etwas suchen zu müssen.Plex Universal Watchlist: Wie eine Amazon-Wunschliste für Filme und FernsehsendungenWenn der Titel auf einem Ihrer Dienste nicht verfügbar ist, fügen Sie ihn einfach zur neuen Plex Universal Watchlist hinzu, eine einfache Möglichkeit, den Überblick über alles zu behalten, was Sie sehen möchten. Das bedeutet, dass Sie nicht mehr stundenlang scrollen müssen, um etwas zu finden, das Ihnen gefällt. Plex zeigt Ihnen sogar neu verfügbare Titel aus Ihrer Universal Watchlist an, wenn diese auf einem Ihrer Dienste verfügbar sind. Da die Plex Universal Watchlist erfasst, was Sie sehen wollen, können wir Ihnen immer sagen, wo Sie den Film sehen können, auch wenn er nicht mehr auf dem Dienst läuft, auf dem Sie ihn zuerst gesehen haben. Diese Philosophie hat die Plattform dazu gebracht, das Streaming zu vereinfachen und schneller zum Spaßfaktor zu kommen."Wir sagen schon seit Jahren, dass es unser Ziel ist, einen One-Stop-Shop für alle Unterhaltungsangebote zu schaffen, die für Sie wichtig sind, und heute haben wir ein wichtiges Teil dieses Puzzles fertiggestellt", sagte Keith Valory, CEO von Plex. "Da ständig neue Streaming-Dienste, Filme und Serien verfügbar sind, ist es an der Zeit, das Medienchaos zu bändigen, und genau das wollen wir mit diesen neuen Funktionen erreichen. Kurz gesagt, wir wissen, dass es mühsam ist, etwas zum Anschauen zu finden. Wir wollen Sie nur so schnell wie möglich dorthin bringen."Ein Ort für all Ihre Lieblingsmedien ... und mehrAls DER Ort für alle Ihre Medien bietet Plex den Verbrauchern eine Vielzahl zusätzlicher Funktionen, darunter:- Zugang zu mehr als 50.000 kostenlosen on-demand Titeln, Filmen und Fernsehsendungen von den größten Namen der Unterhaltungsbranche- 250+ 24/7 kostenlose Live-TV-Kanäle von AMC, A+E, Lionsgate, BBC, fuboTV, beIN SPORTS XTRA und vielen mehr- Zugang zu frei empfangbaren Sendern über einen Tuner und eine Antenne sowie Plex DVR zur Aufzeichnung dieser Sendungen- Musikstreaming über TIDAL- Persönliche Medienverwaltung für Ihre eigenen Videos, Fotos, Musik und mehrUm mit der Erstellung Ihrer Universal Watchlist zu beginnen, öffnen Sie die Plex-App auf Ihrer bevorzugten Plattform oder besuchen Sie https://www.plex.tv für weitere Informationen. Digitales Material steht zur Ansicht und zum Download hier bereit.Informationen zu PlexPlex, verfügbar in über 180 Ländern, löst das Streaming-Medien-Chaos und macht es schnell und einfach, jeden Film oder jede Fernsehsendung, die online gestreamt wird, zu finden und abzuspielen. Es fungiert als ein Ort für ALLE Streaming-Dienste, einschließlich derer, die Sie abonniert haben. Es ist auch die erste und einzige Streaming-Plattform, die Zugang zu kostenloser Unterhaltung bietet - einschließlich mehr als 50.000 kostenlosen on-demand Titeln, Filmen und Fernsehsendungen sowie Hunderten von frei empfangbaren Live-TV-Kanälen. Plex hat Partnerschaften mit einigen der größten Namen der Unterhaltungsbranche geschlossen, darunter Paramount, Lionsgate, Metro Goldwyn Mayer (MGM), Sony Pictures Television, Sinclair Broadcast Group, AMC, A+E und Crackle. Plex ist außerdem der einzige Streaming-Dienst, der es den Nutzern ermöglicht, ihre eigenen Mediensammlungen mit einer ständig wachsenden Bibliothek kostenloser Unterhaltungsangebote von Drittanbietern zu verbinden, die praktisch alle Genres, Interessen und Sprachen abdecken. Das Unternehmen ist unabhängig und wird von Intercap und Kleiner Perkins unterstützt.