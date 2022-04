Der Dax hat am Dienstag kurz die Hürde von 14 600 Punkten getestet und dann nachgegeben. Rasch verließ die Anleger der Mut, zumal positive Nachrichten Mangelware sind. Am frühen Nachmittag verlor der deutsche Leitindex 0,43 Prozent auf 14 455,10 Punkte. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab nach, während der MDax um 0,49 Prozent auf 31 699,64 Zähler stieg. Die Wall Street dürfte am Dienstag mit moderaten Verlusten starten. Marktbeobachter ...

