Das Geschäft mit Elektroautos boomt, was der Kursanstieg des amerikanischen Unternehmens Tesla deutlich zeigt. Grund dafür sind ein neuer Rekord und eine überraschende Investition in den Kurznachrichtendienst Twitter. Beeindruckendes erstes Quartal Trotz einiger anhaltender Lieferschwierigkeiten ist der Elektroautobauer Tesla so erfolgreich wie sonst niemand in der Branche. Direkt im ersten Quartal des neuen Jahres konnte das Unternehmen einen Rekord ...

