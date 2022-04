Mit einer innovativen kabellosen Breitband-Technologie will Starry Group Holdings den Telekommunikations-Markt aufmischen. Das Finanzportal Barron's traut dem US-Börsen-Newcomer einiges zu.

Starry Group Holdings bietet kabellose Hochgeschwindigkeits-Breitbandverbindungen für Privathaushalte an. Dabei greift das Unternehmen auf die sogenannte Millimeterwelle- oder mmWave-Technologie zurück. Starry schätzt, dass 40 Millionen potenzielle US-Haushalte von dem exklusiven Hochfrequenzspektrum profitieren könnten. Die Geschwindigkeiten sollen mit den schnellsten kabelgebundenen Breitbandverbindungen mithalten.

Zwar bieten die Konkurrenten Verizon Communications, T-Mobile US und AT&T ähnliche Dienste an, aber sie teilen sich ihre 5G-Netze mit Mobiltelefonen, was zu einer gedrosselten Geschwindigkeit führen kann. Starry hingegen stellt seine eigene Netzwerkausrüstung - einschließlich der Antennen. Der in Boston ansässige Konzern schätzt, dass es seine Netze zu einem Prozent der Kosten von Glasfaserkabeln mit einer ähnlichen Abdeckung an Haushalten aufbauen kann.

Noch steht der Börsenneuling, der über eine SPAC-Fusion mit FirstMark Horizon Ende März das New Yorker Börsenparkett betrat, am Anfang. Ende 2021 zählte das Unternehmen 63.000 Abonnenten in sechs US-Städten und machte einen Umsatz von 22,3 Millionen US-Dollar im gesamten Jahr. Bis 2026 will das Unternehmen laut Barron's 1,4 Millionen Abos abgeschlossen haben und dann 1,1 Milliarden US-Dollar umsetzen.

Zurzeit steht der Kurs bei 8,74 US-Dollar je Aktie. Die Marktkapitalisierung beträgt circa 1,3 Milliarden US-Dollar. Der Vergleich zu Cable One - mit 1,2 Millionen Abonnenten, einer bereinigten Ebitda-Marge von 52 Prozent und einem Börsenwert von etwa neun Milliarden US-Dollar - deute für die Experten von Barron's auf ein beträchtliches Aufwärtspotenzial für Starry-Aktien hin: "Starry hat eine lange Wachstumsstory vor sich." Bei der nächsten Veröffentlichung der Ergebnisse im Mai wolle der Vorstand um CEO und Gründer Chet Kanojia seine Aktionäre über die weiteren Wachstumspläne informieren.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

