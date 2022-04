DJ XTPL S.A.: Nanotinten von XTPL werden in das Angebot der amerikanischen Firma nScrypt aufgenommen

XTPL S.A. (WSE: XTPL), globaler Anbieter von bahnbrechenden Nanodrucklösungen für den globalen Markt der modernen Elektronik verstärkt die Zusammenarbeit durch den Abschluss einer Lizenzvereinbarung mit nScrypt Inc. - dem amerikanischen Hersteller von Geräten der neuen Generation für Mikroabscheidung, Produktion in 3D-Technologie und biotechnologischer Produktion für industrielle Anwendungen. Die von XTPL entwickelte und hergestellte Leitpaste CL85 mit Silber-Nanopartikeln wird ins Produktangebot von nScrypt aufgenommen und an Benutzer von nScrypt-Produktionssystemen aus der Medizin-, Verteidigungs- und Raumfahrtindustrie vertrieben.

Seit 2002 entwickelt und produziert die Firma nScrypt mit Sitz in Orlando, Florida, Geräte für die hochpräzise Fertigung gedruckter Elektronik, intelligenter Verpackungen, Solarzellen, Kommunikationssysteme sowie für 3D-Druck und Biodruck. Zu ihrem Kundenstamm zählen US-amerikanische Technologieunternehmen, Militär-, Wissenschafts- und Forschungsinstitute, Regierungsbehörden sowie landesweit tätige nationale Labors. Die technologischen Lösungen von NScrypt werden von Herstellern aus solchen Bereichen wie Medizin, Verteidigung und Raumfahrt eingesetzt. Im Jahre 2003 stellte der amerikanische Hersteller die Biodrucker der nScrypt BAT-Serie vor, die zu einem der Flaggschiff-Produkte des Unternehmens wurden, und im Juli 2019 wurde eines dieser Geräte im Rahmen der NASA-Mission an die Internationale Raumstation geliefert.

Die von XTPL hergestellte Silber-Nanopaste CL85 wird das erste Produkt im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen sein. Zu diesem Zweck wurde ein Lizenzvertrag unterzeichnet. Zusammen mit nScrypt-Technologiegeräten soll die Nanopaste von XTPL zur Entwicklung von gedruckter Elektronik der neuen Generation beitragen.

- Für uns und für unsere Kunden sind Qualität und Effizienz unserer Produkte am wichtigsten. Diese Eigenschaften haben wir auch bei der von XTPL entwickelten und hergestellten CL85-Paste festgestellt. Die Implementierung von XTPL-Paste in unsere Abscheidungssysteme ermöglicht das Drucken kleiner Elemente bis zu 25 Mikrometer mit einem hohen Verhältnis der Höhe zur Breite, was gleichzeitig auch den Fluß einer größeren elektrischer Stromladung im mikroskopischen Abschnitt einer Leiterbahn gewährleistet. Die XTPL-Nanopaste kann auch bei Temperaturen gesintert werden, die fast 4-mal niedriger als im Standard-Niedertemperaturprozess sind, wobei die gleichen leitfähigen Eigenschaften erzielt werden. Dank diesen Eigenschaften erhalten unsere Kunden mit unseren 3D-Fertigungssystemen neue Möglichkeiten für gedruckte Elektronik der nächsten Generation. Wir gehen davon aus, dass sich diese Hochleistungsmaterialien bei unseren Kunden aus solchen Bereichen wie Verteidigung, Raumfahrt und medizinische Geräte einer sehr großen Beliebtheit erfreuen werden, sagt Ken Church, PhD, CEO von nScrypt.

Der Vertragsunterzeichnung war eine mehrmonatige kommerzielle Zusammenarbeit vorausgegangen, die 2021 begann. Zuvor wurden auch die XTPL-Produkte durch nScrypt für ausgewählte Kunden dieses Herstellers entsprechend evaluiert. Sehr gute Ergebnisse der CL85-Leitpaste-Evaluation, die durch nScrypt-Forschungs- und Entwicklungsteam für ausgewählte Kunden durchgeführt wurde, haben die Einzigartigkeit der XTPL-Lösung bestätigt.

- Wir freuen uns, dass die von uns entwickelte Leitpaste CL85 die Aufmerksamkeit eines so renommierten Unternehmens wie nScrypt auf sich gezogen hat. Dies ist eine weitere Bestätigung dafür, dass das von unserem Unternehmen entwickelte Angebot an leitfähigen Materialien auf soliden Grundlagen basiert. Dank dieser Zusammenarbeit wird unser Produkt zum Gegenstand einer weiteren Marktforschung, welche die Entwicklung von Elektronik der neuen Generation unterstützt. Unser einzigartiges Angebot an Metallic-Nanotinten wird fortgeschrittene Anwender nicht nur auf dem mächtigen US-Markt erreichen. Zudem wird es auch die Erschließung einer neuen Einnahmequelle ermöglichen und weitere Expansion des Unternehmens unterstützen. In letzter Zeit haben wir unsere Aktivitäten im Bereich der Herstellung von Tinten und Pasten für die gedruckte Elektronik intensiviert. Indem wir Formulierungen leitfähiger Materialien für unser UPD-Verfahren entwickeln, schaffen wir Produkte, die auch in anderen Druckverfahren eingesetzt werden können. Auf diese Weise diversifizieren wir ständig unser Angebot an Nanotinten. Dank diesem Ansatz konnten wir eine Zusammenarbeit mit nScrypt aufbauen, bei der ein fertiges, von vielen unserer Kunden getestetes Produkt eingesetzt wird. Dies wird nicht nur die Weiterentwicklung der XTPL-Nanotintenlinie, sondern auch die Expansion unserer Geschäftstätigkeit ermöglichen - sagt Dr. Filip Granek, Vorstandsvorsitzender von XTPL S.A.

NANOTINTEN WERDEN ZU EINEM DER DREI GESCHÄFTSBEREICHE VON XTPL

Seit Beginn des Kommerzialisierungsprozesses von proprietären Tinten hat das Unternehmen 30 Einzelaufträge für industrielle und wissenschaftliche Kunden aus Europa USA und EMEA erfolgreich abgewickelt. Derzeit arbeitet das XTPL- F &E-Team auch an neuen Formulierungen, u.a. auf Basis von Gold-Nanopartikeln.

Zur gleichen Zeit hat XTPL im Januar dieses Jahres über den Abschluss des Vertrags mit der an der NASDAQ notierten israelischen Gesellschaft Nano Dimension Ltd. berichtet. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden sich XTPL und Nano Dimension auf die Entwicklung einer neuen, hochleistungsfähigen und hochleitfähigen Nanotinte für industrielle Anwendungen in Nano Dimension-Produkten konzentrieren, welche auf die Leiterplattenfertigung ausgerichtet sind. Die ersten Einnahmen aus dieser Tätigkeit soll die Gesellschaft noch im Jahr 2022 erzielen.

Laut den im Marktbericht Nano Silver Inks Market - Forecasts from 2019 to 2024 (Knowledge Sourcing Intelligence LLP) veröffentlichten Daten könnte der geschätzte Wert der leitfähigen Tinten auf Basis von Silbernanopartikeln im Jahr 2024 52,38 Millionen USD erreichen (CAGR 18,83 % für die Jahre 2018-2024). Faktoren, welche die Entwicklung dieses Marktes begünstigen, sind der zunehmende Einsatz von Elektronik in den Prozessen der Urbanisierung und Miniaturisierung elektronischer Komponenten sowie die Möglichkeit, aus Rücksicht auf die Umwelt und bei gleichzeitiger Erhaltung hoher elektrischer Leitfähigkeit und effizienter Produktion, Produktionskosten zu senken.

XTPL entwickelt und vermarktet drei komplementäre und gleichzeitig unabhängige Geschäftsbereiche: Delta-Drucksystem-Prototyping-Geräte, leitfähige Nanotinten und EPSILON-Druckköpfe, die für industrielle Implementierung in Produktionslinien globaler Elektronikhersteller der neuen Generation bestimmt sind. Alle genannten technologischen Lösungen basieren auf der von der Gesellschaft entwickelten Technologie des Druckens von leitfähigen Strukturen. Diese Technologie ist eine Antwort auf drei Megatrends in der Produktion moderner Elektronik. Die Branche konzentriert sich derzeit stark auf die weitere Miniaturisierung von Größe und Gewicht elektronischer Geräte, auf die Veränderung ihrer Formen und Eigenschaften, sowie auf immer mehr Flexibilität und Dreidimensionalität. Der neueste globale Trend ist auch die Umweltfreundlichkeit durch eine effiziente Nutzung begrenzter Ressourcen bei gleichzeitiger Reduzierung des produzierten Abfalls, was durch die additive Technologie ermöglicht wird. Im Jahre 2020 lag der Wert der dynamisch wachsenden gedruckten Elektronikindustrie bei 41,2 Mrd. USD (+ 11,0% J/J), für 2025 werden 63,3 Milliarden US-Dollar prognostiziert und 2030 soll er sogar 74,1 Mrd. USD erreichen (nach: IDTechEx). Das bedeutet, dass in den Jahren 2020-2025 eine durchschnittliche jährliche Steigerung des Marktwertes dieser Branche von 9,0 % zu erwarten ist.

XTPL S.A. ist ein Hightech-Unternehmen, das bahnbrechende Präzisionsdrucklösungen für den weltweiten Elektronikmarkt anbietet. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet Produkte und Lösungen, die auf einer weltweit innovativen, durch internationale Patentanmeldungen geschützten Plattformtechnologie basieren. Das von dem Unternehmen entwickelte innovative additive Verfahren ist eine weltweit einzigartige Technologie, die in der schnell wachsenden Branche der gedruckten Elektronik und deren Bereichen wie Biosensoren, Fälschungsschutz, Mikroelektronik oder Displays Anwendung findet. Diese Technologie ermöglicht das ultrapräzise Drucken von ultradünnen (bis zu 1 ?m breiten), transparenten und hochflexiblen Leitungen mit leitfähigen Eigenschaften. Das Unternehmen befindet sich im Prozess des Patentschutzes sowohl für die angegebene Technologie als auch für die entwickelten Produkte, was die endgültige Bestätigung ihrer Innovativität sein wird. Die XTPL-Technologie wird in einem der sich am dynamischsten entwickelnden Märkte der Produktionsverfahren eingesetzt, nämlich dem Markt der gedruckten Elektronik. Laut den Prognosen von IDTechEx hatte der Markt für gedruckte, organische und flexible Elektronik im Jahr 2019 einen Wert von 37,1 Mrd. US-Dollar und wird bis 2030 voraussichtlich auf 74 Mrd. US-Dollar anwachsen. Aufgrund ihrer Fähigkeit, sehr dünne leitfähige Linien zu drucken und dabei Tinte mit einer sehr hohen Konzentration an metallischen Nanopartikeln zu verwenden, kann die Drucktechnologie von XTPL in Bereichen wie elektronischen Verbindungen in fortschrittlichen integrierten Schaltkreisen, räumlich gedruckter Elektronik, hybrider flexibler Elektronik, dem Internet der Dinge und ähnlichem

eingesetzt werden. Für diese Märkte werden in den kommenden Jahren sehr hohe Wachstumsraten prognostiziert, die teilweise sogar eine CAGR von 80% erreichen. Der Marktbereich, in dem XTPL den schnellsten Einsatz seiner proprietären Technologie in der Industrie voraussagt, ist die Präzisionsdefektreparatur. Diese Anwendung stößt nicht nur bei Herstellern von hochauflösenden OLED-Displays, sondern auch bei Herstellern in der Halbleiterindustrie auf großes Interesse. Darüber hinaus kann die Präzisionsreparatur dabei helfen, Displays der nächsten Generation schneller auf den Markt zu bringen, basierend auf der microLED-Technologie, die alle Eigenschaften hat, um den Markt zu revolutionieren.

Das Ziel von XTPL ist es, eine für den industriellen Einsatz entwickelte Technologielösung für einen speziellen Anwendungsbereich zu lizenzieren. Das Unternehmen kann dieses Ziel auch durch den Vertrieb über Distributoren oder strategische Partnerschaften realisieren - diese Möglichkeiten erlauben es, die Zusammenarbeit an die Bedürfnisse des zukünftigen Auftraggebers anzupassen. Derzeit vermarktet XTPL seine Produkte: Tinten auf Basis von Silber-Nanopartikeln, die für das Drucken von elektronischen Komponenten der neuen Generation entwickelt wurden, sowie das Delta Printing System, ein präzises Rapid-Prototyping-System mit der Möglichkeit, sehr feine Strukturen bis zu 1 µm für Anwendungen in der Mikroelektronik zu drucken.

Ab 2019 ist XTPL S.A. am Hauptmarkt der Warschauer Börse Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. und ab 2020 am OpenMarket in Frankfurt notiert. Mehr Infos: www.xtpl.com Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

