Mainz (ots) -Woche 14/22Do., 7.4.Bitte erneute Programmänderung ab 9.00 Uhr beachten:9.00 heute Xpress (HD/UT)9.05 Volle Kanne - Service täglich (HD/UT)Moderation: Florian Weiss(Weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen."Heute im Parlament: Debatte zur Impfpflicht" entfällt.)Woche 18/22So., 1.5.Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung ab 22.00 Uhr beachten:22.00 Harry Wild - Mörderjagd in Dublin22.40 Harry Wild - Mörderjagd in Dublin (VPS 22.45)23.30 ZDF-History (VPS 23.35)0.15 heute Xpress (VPS 0.20)0.20 Harry Wild - Mörderjagd in Dublin (VPS 0.25)(von 22.00 Uhr)1.05 Harry Wild - Mörderjagd in Dublin (VPS 1.10)(von 22.40 Uhr)1.50 Starsky & Hutch (VPS 2.00)2.40 Die Lebenden und die Toten (1) - Ein Taunuskrimi (VPS 2.45)4.05 zdf.formstark (HD)Deutschland 20224.15 Terra Xpress4.45 La Palma - Leben mit dem Vulkan5.00- ZDF.reportage5.30 Leben nach der FlutWoche 19/22So., 8.5.Bitte neuen Ausdruck beachten:9.30 Evangelischer Gottesdienst (HD/UT)Zum MuttertagAus der Weinbergskirche in Wien-DöblingPressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5189715