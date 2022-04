BERLIN (dpa-AFX) - Die CDU/CSU-Opposition im Bundestag befürchtet, dass die Ampel-Fraktionen bei der Abstimmung über die allgemeine Impfpflicht die üblichen Regeln außer Kraft setzen wollen, um zu einer Mehrheit zu kommen. Konkret geht es um die Reihenfolge, in der an diesem Donnerstag über die vorliegenden fünf Anträge abgestimmt wird. "Ich will hier ganz ausdrücklich die Koalition davor warnen, am Donnerstag schon in der Reihenfolge der Abstimmungen eine Manipulation vorzunehmen im Hinblick auf dieses Thema", sagte der Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz am Dienstag in Berlin.

"Es spricht vieles dafür, dass die Ampel hier mit Tricks arbeiten möchte", sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei. Es gebe in der Geschäftsordnung des Bundestags zwar keine abschließenden Regelungen für solche Abstimmungen. Es gehöre aber zum "Kernbestand der parlamentarischen Tradition", dass zunächst über den weitestgehenden Antrag abgestimmt werde. Dies wäre der Antrag mit einer Impfpflicht ab 18 oder modifiziert mit 50 Jahren. Zuletzt wären dann die zwei Anträge gegen eine Impfpflicht dran. "Diese Reihenfolge umzudrehen, wäre aus meiner Sicht grob rechtsmissbräuchlich", sagte Frei. Das würde auch die Akzeptanz einer Entscheidung "aufs Schwerste untergraben".

Die Unionsfraktion befürchtet, dass die Ampel zuletzt über einen der Anträge mit einer Impfpflicht abstimmen lassen will - in der Hoffnung, dass diesem auch nicht davon überzeugte Abgeordnete zustimmen, um überhaupt zu einem Ergebnis zu kommen. "Das entspricht nicht den parlamentarischen Regeln", sagte auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Er appellierte erneut an die Abgeordneten von SPD, Grünen und FDP, dem Antrag der Union für ein Impfvorsorgegesetz zuzustimmen. Dieser sei schlüssig und am besten an die aktuelle Situation angepasst./sk/DP/nas