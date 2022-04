Straumann Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Sonstiges

Straumann Group Aktionärinnen und Aktionäre wählen Nadia Tarolli Schmidt als neues Mitglied des Verwaltungsrates und genehmigen alle weiteren Anträge



05.04.2022 / 16:30



Basel, 5. April 2022 - Heute wurden bei der Generalversammlung der Straumann Holding AG alle Anträge des Verwaltungsrates von den Aktionärinnen und Aktionären angenommen. Auf Grundlage der COVID-19-Verordnung 3 des Bundesrates fand die Generalversammlung ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Wie im letzten beiden Jahren bat die Straumann Holding AG die Aktionärinnen und Aktionäre, über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abzustimmen; 72% der insgesamt 15'921'369 Aktien waren im Vergleich zu 74% im Jahr 2021 repräsentiert. Die Generalversammlung fasste folgende Beschlüsse: Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021.

Konsultative Zustimmung zum Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021.

Zustimmung zur Gewinnverwendung und Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2021: CHF 107 Mio. für die Ausrichtung der Dividende und damit rund CHF 1.4 Mrd. als Vortrag auf die neue Rechnung. Der Betrag entspricht einer Bruttodividende von CHF 6.75 pro Aktie. Damit erhöht sich die Dividende gegenüber dem letzten Jahr um 17% und wird abzüglich 35% Verrechnungssteuer am 11. April 2022 ausbezahlt; das Ex-Dividende-Datum ist der 7. April 2022.

Genehmigung eines Aktiensplits im Verhältnis zehn zu eins, der am 20. April 2022 durchgeführt wird.

Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021.

Genehmigung der fixen Vergütung des Verwaltungsrates für die nächste Amtsdauer über insgesamt maximal CHF 2.7 Mio. Dieses feste Honorar wird in bar und in Aktien ausgerichtet. Die Aktien werden zum aktuellen Börsenwert ausgerichtet und sind für 2 Jahre gesperrt.

Genehmigung der Vergütung der Geschäftsleitung einschliesslich einer fixen Vergütung von CHF 9.7 Mio. für den Zeitraum vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023, sowie einer langfristigen variablen Vergütung im Ausgabewert von CHF 3.8 Mio. für das laufende Geschäftsjahr 2022 sowie einer kurzfristigen variablen Vergütung von insgesamt CHF 5.6 Mio. für das Geschäftsjahr 2021.

Wiederwahl von Gilbert Achermann als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats sowie Marco Gadola, Juan José Gonzalez, Dr. Beat Lüthi, Petra Rumpf, Dr. h.c. Thomas Straumann und Regula Wallimann als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer. Nadia Tarolli Schmidt wurde als neues Mitglied des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer gewählt. Dr. Sebastian Burckhardt hat entschieden, nicht zur Wiederwahl anzutreten. Im Namen der Aktionärinnen und Aktionäre und des Unternehmens dankte ihm der Präsident des Verwaltungsrates für seine zahlreichen Beiträge und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute.

Wiederwahl von Dr. Beat Lüthi, Regula Wallimann, Juan José Gonzalez und Wahl von Nadia Tarolli Schmidt in den Vergütungsausschuss für eine einjährige Amtsdauer.

Wiederwahl von Neovius AG in Basel als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine einjährige Amtsdauer.

Wiederwahl von Ernst & Young AG Basel als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022. Die Abstimmungsergebnisse sind im Anhang dieser Meldung zu finden. Die nächste ordentliche Generalversammlung findet am 5. April 2023 im Kongresszentrum der Messe Basel statt. Über die Straumann Group Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Vertrauen zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr, ClearCorrect, Dental Wings, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann und andere vollständig oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner, die für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnersatz, Zahnrestauration und zur Vermeidung von Zahnverlusten. Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) beschäftigt derzeit über 9'000 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und Partnern erhältlich. Straumann Holding AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Schweiz. Telefon: +41 (0)61 965 11 11 Homepage: www.straumann-group.com Kontakte: Corporate Communication Silvia Dobry: +41 (0)61 965 15 62 Jana Erdmann: +41 (0)61 965 12 39 E-mail: corporate.communication@straumann.com Investor Relations Marcel Kellerhals: +41 (0)61 965 17 51 E-mail: investor.relations@straumann.com Haftungsausschluss Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die gegenwärtigen Ansichten des Managements widerspiegeln. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften der Straumann Group wesentlich von den in dieser Mitteilung genannten oder implizierten abweichen. Die Aussagen beruhen auf den Ansichten und Annahmen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Geschäftsergebnisse zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie unterliegen Risiken und Unsicherheiten, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf zukünftige globale Wirtschaftsbedingungen, Pandemien, Wechselkurse, gesetzliche Bestimmungen, Marktbedingungen, Aktivitäten von Mitbewerbern und andere Faktoren, die ausserhalb der Kontrolle von Straumann liegen. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Straumann stellt die Informationen in dieser Mitteilung zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung und übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung dieser Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

