Inflationssorgen mehren Stimmen nach einer Zinserhöhung seitens der EZB

Die EZB steht unter Druck. Außerdem: In der heutigen Ausgabe des Daily Trading-Newsletters nimmt Jörg Scherer, technischer Analyst der HSBC, den DAX©, die Newmont Corporation und Adobe Systems.



Die Veränderung der deutschen Verbraucherpreise im Vorjahresvergleich liegt mit 7,3 Prozent für den Monat März deutlich über dem langjährigen Mittel in Deutschland und dem von der EZB in der Eurozone langfristig angepeilten Inflationsziel von etwa 2 %. Während in den USA die erste Zinserhöhung bereits eine Kehrtwende der bisherigen Geldpolitik eingeleitet hat steht die EZB weiterhin zu ihrer Nullzinspolitik. Angesichts immer weiter steigender Preise stellt sich somit die Frage nach der Reaktion der Währungshüter. Mithilfe von Zinserhöhungen und einem Stoppen der Anleihekäufe wäre es der EZB möglich dem Kapitalmarkt Liquidität zu entziehen und so den Inflationsdruck zu verringern. Letztlich bleibt abzuwarten ob Christine Lagarde im Rahmen der kommenden EZB-Sitzung die geldpolitische Wende auch im Euroraum einleitet.





Jörg Scherer, technischer Analyst der HSBC, analysiert in der heutigen Ausgabe des börsentäglich erscheinenden Newsletters Daily Trading u.a. den DAX©, die Newmont Corporation und Adobe Systems.

