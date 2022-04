Das Over-Silhouette-Set-up für die Arbeit und zum Entspannen ist jetzt da.

Die Signature-Teile von DICKIES, einer führenden Workwear-Marke, werden als LIBEREs einzigartige DNA arrangiert und mit der Stimmung von Workwear und dem entspannten Stil des Stadtlebens neu interpretiert.

LIBERE X DICKIES (Photo: Business Wire)

Das Arbeitshemd basiert auf dem DICKIES-Hemd "1574", mit Reißverschlusstaschen und Knopftaschen auf der Brust in unregelmäßiger Anordnung und Seitentaschen für Komfort und Akzente.

Die Arbeitshosen sind an die "874"-Hosen von DICKIES angelehnt. Sie zeichnen sich durch eine lockere und freche Silhouette aus. Schlüsselringe an den Gürtelschlaufen, seitliche Geheimtaschen mit Reißverschluss und Kordeln an den Säumen sorgen für eine Vielzahl von Stilen.

Durch die Einbeziehung einer weiten Silhouette, die auf dem klassischen Original basiert, lässt dieser Artikel die Stimmungen von LIBERE und DICKIES voll zur Geltung kommen.

1. PLUS ARBEITSHEMDEN (BEIGE, OLIVGRÜN)

2. WEITE LEICHTE ARBEITSHOSEN (BEIGE, OLIVGRÜN)

9. April

LIBERES OFFIZIELLE WEBSITE und LIBERE-FACHHÄNDLER

[LIBERE]

Entworfen von dem kreativen Team "Maverick Creative"

LIBERE bringt den angesagtesten Stil zum Ausdruck, indem es High-End-Streetwear mit verschiedenen Elementen wie Militär, Grafiken, technischer Kleidung und mehr kombiniert.

