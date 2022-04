Von Mike ColiasThe Wall Street JournalÜbersetzung: Laura MarkusGeneral Motors und Honda wollen gemeinsam eine Serie preiswerter Elektroautos entwickeln. Um die kostspielige Plug-in-Technologie auf den Massenmarkt zu bringen, vertiefen die Unternehmen ihre Zusammenarbeit. Am Dienstag kündigten sie an, mehrere Elektromodelle herausbringen zu wollen, darunter auch sportliche Geländewagen für Nord- und Südamerika sowie China. Die ersten E-Fahrzeuge werden in den USA wahrscheinlich unter 30.000 Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...