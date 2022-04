Die Aufholjagd bei Twitter geht weiter. Nachdem das Papier bereits am Montag nach dem Einstieg von Elon Musk um mehr als 27 Prozent nach oben geschnellt war, steigt auch am heutigen Dienstag weiter. Im frühen Handel geht es gut drei Prozent nach oben auf 51,64 Dollar. Für weiteren Schwung sorgt erneut Musk.Der Tech-Milliardär zieht auch in den Verwaltungsrat der Firma ein. Musk bekommt damit offiziell größeren Einfluss auf die Strategie von Twitter. Der Chef des Elektroauto-Herstellers glaube an ...

