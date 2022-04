Mainz (ots) -Achtung. Bitte geänderten Programmhinweis beachten.Donnerstag, 7. April 2022, 00.45 UhrFilmgorillasmit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke und Daniel Schröckert"Wo in Paris die Sonne aufgeht" ist der neue Film von Jacques Audiard, ein französischer Liebes- und Beziehungsfilm für Romantiker, über den Anne Wernicke mit Silke Schröckert spricht.Danach treten Daniel Schröckert und David Hain, das Gesicht des YouTube-Filmkanals "Behaind", in einem Filmquiz gegeneinander an. Silke Schröckert stellt Fragen, die ihr von der Filmgorilla-Community zugeschickt wurden - einfach wird das dieses Mal nicht.Mit den "Filmgorillas" geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/5189765