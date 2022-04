Geschwindigkeiten von über 1 Gbit/s in 5G-Non-Standalone-Konfiguration belegen die wachsende Reife von Open RAN

Bharti Airtel ("Airtel"), der bedeutendste Anbieter von Kommunikationslösungen in Indien, verkündete heute die erfolgreiche Durchführung der ersten Live-Validierung eines 5G-Netzes auf Basis eines offenen Funkzugangsnetzes (Open Radio Access Network, Open RAN) in Indien in Zusammenarbeit mit Mavenir, dem Netzwerksoftwareanbieter, der die Zukunft von Netzwerken mit Cloud-nativer Software entwickelt, die in jeder Cloud läuft und die Art und Weise, wie die Welt sich miteinander vernetzt, verändert.

Die "Open Virtualised Radio Access Network"-Lösung (Open vRAN) von Mavenir stützt sich auf handelsübliche Hardware und 3500-MHz-Funkgeräte, die offene Schnittstellen gemäß der Definition der O-RAN Alliance verwenden. Open vRAN ermöglicht Netzwerkelastizität, eliminiert die Bindung an einen bestimmten Anbieter und versetzt Airtel in die Lage, Virtualisierung und Web-Scale-Container einzusetzen, um ein "Any Cloud"-Einsatzszenario zu unterstützen.

Die auf Open RAN basierte 5G-Validierung, wurde in Chandigarh und Mohali über das 3500-MHz-Band durchgeführt, das Airtel vom Department of Telecom der indischen Regierung zugeteilt wurde. Es wurden Geschwindigkeiten von über 1 Gbit/s mit den eingesetzten und im Non-Standalone-Modus (NSA) konfigurierten Geräten und unter Verwendung handelsüblicher 5G-Mobilgeräte validiert.

Randeep Sekhon, CTO von Bharti Airtel, erklärte: "Dies ist ein großer Meilenstein für das Open-RAN-Ökosystem in Indien und eine weitere Bekräftigung der zunehmenden Bereitschaft von 5G-Netzen basierend auf einer offenen Architektur. Airtel freut sich, die Innovationsbemühungen der O-RAN Alliance in Indien zu leiten. Wir freuen uns darauf, unsere Technologiepartnerschaft mit Mavenir zu intensivieren und gemeinsam die Einführung dieser Funkzugangsnetze zu beschleunigen."

BG Kumar, President Communication Services, Mavenir, sagte: "Wir sind erfreut, dass wir mit Airtel auf dem Weg zu 5G Open RAN zusammenarbeiten. Diese Partnerschaft mit Airtel hat dem Open-RAN-Ökosystem einen Anstoß zur schnelleren Einführung von Open RAN gegeben. Mavenir setzt sich für den indischen Markt ein und investiert fortlaufend in die Entwicklung von innovativen Technologien in Forschungs- und Entwicklungszentren in ganz Indien."

Airtel war seit Beginn Vorstandsmitglied der O-RAN Alliance, die heute eine weltweite Gemeinschaft von über 300 Telekommunikationsbetreibern, Händlern sowie Forschungs- und Hochschuleinrichtungen umfasst, die auf transparente Weise an der Entwicklung eines nachhaltigen Open-RAN-Ökosystems arbeiten. Airtel war der erste indische Anbieter, der eine offene virtuelle RAN-Lösung auf Grundlage der von der O-RAN Alliance definierten disaggregierten und offenen Architektur kommerziell einsetzte. Airtel engagiert sich für die Förderung Open-RAN-Lösungen, indem es eine Vielzahl innovativer Partner unterstützt und ihnen bei der Entwicklung von Lösungen hilft, die dem Umfang und der Komplexität seines Netzwerks und dem anderer etablierter Anbieter auf der ganzen Welt gerecht werden.

Über Mavenir:

Mavenir gestaltet die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit bei fortschrittlichen Technologien. Im Mittelpunkt steht die Vision eines einzigen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das auf jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von durchgängiger cloudnativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie die Welt sich vernetzt, zu verändern. Das Unternehmen treibt die Transformation von Softwarenetzwerken für mehr als 250 Kommunikationsdienstleister in über 120 Ländern voran, die mehr als 50 der weltweiten Endkunden bedienen. www.mavenir.com

Über Airtel:

Airtel hat seinen Hauptsitz in Indien und ist ein internationaler Anbieter von Kommunikationslösungen mit mehr als 480 Mio. Kunden in 16 Ländern in Südasien und Afrika. Das Unternehmen zählt zu den drei größten Mobilfunkanbietern der Welt, und seine Netze decken über zwei Milliarden Menschen ab. Airtel ist Indiens größter Anbieter von integrierten Kommunikationslösungen und der zweitgrößte Mobilfunkanbieter in Afrika. Das Einzelhandelsportfolio von Airtel beinhaltet mobiles 4G/4,5G-Hochgeschwindigkeitsbreitband, Airtel Xstream Fiber, das Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s mit Konvergenz von linearer und On-Demand-Unterhaltung, Streaming-Diensten für Musik und Video, digitalen Zahlungen und Finanzdienstleistungen garantiert. Für Unternehmenskunden bietet Airtel eine Vielzahl von Lösungen an, darunter sichere Konnektivität, Cloud- und Datacenter-Services, Cybersicherheit, IoT, Ad Tech und Cloud-basierte Kommunikation. www.airtel.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

