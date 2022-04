Thomas Müller übernimmt ab sofort die Verantwortung für die technische Entwicklung aller neuen Jaguar- und Land-Rover-Modelle, einschließlich Hardware und Software. Müller will bei JLR "eine neue Ära des elektrischen Antriebs und der Digitalisierung einleiten". Der 1976 in Brasilien geborene Ingenieur tritt die Nachfolge des ehemaligen Technikvorstands Nick Rogers an, der das Unternehmen im Dezember ...

