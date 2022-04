FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 170 Euro für die Stammaktie belassen. Der Autovermieter habe erfreuliche vorläufige Eckdaten für Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal präsentiert, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sixt könne somit mit Rückenwind in das neue Geschäftsjahr starten. Die Voraussetzungen für ein erneut starkes Jahresergebnis seien grundsätzlich günstig, da sich die Nachfrageseite weiter erholen sollte und sich die Mietwagenpreise in den kommenden Quartalen auf hohem Niveau bewegen du?rften./la/ajx



ISIN: DE0007231326

