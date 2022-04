BERLIN (dpa-AFX) - Das sogenannte Osterpaket mit Plänen zur Beschleunigung der Energiewende in Deutschland umfasst nach Angaben von Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck mehrere Hundert Seiten. Es solle an diesem Mittwoch im Kabinett behandelt werden und danach an den Bundestag gehen, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Berlin. Für sein Ministerium sei das Vorhabenbündel "ein Riesending" gewesen. Es umfasse 56 Einzelgesetze und Maßnahmen. Der größte Brocken sei das neue Erneuerbare-Energien-Gesetz.

Die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP will den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv vorantreiben und dieses Vorhaben unter dem Eindruck der angespannten Beziehungen zum wichtigen Energielieferanten Russland nun noch beschleunigen./hrz/DP/nas