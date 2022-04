APG und Mainova schließen sich der EIP-Koalition führender Industrieunternehmen an, um eine nachhaltige Energiezukunft voranzutreiben

Energy Impact Partners (EIP), ein globales Risikokapitalunternehmen, das den Übergang zu einer nachhaltigen Zukunft anführt, gab heute bekannt, dass APG Asset Management (APG) und die Mainova AG (Mainova) der wachsenden globalen Koalition von Industriepartnern des Unternehmens beigetreten sind, die aus europäischen Energieversorgern und globalen Vermögensverwaltern besteht. EIP arbeitet mit seinen strategischen Partnern im Rahmen eines firmeneigenen Modells zusammen, um Technologien, die für die globale kohlenstofffreie Wirtschaft entscheidend sind, zu finden, zu prüfen und zu verbreiten. In Zusammenarbeit mit seinem Partnernetzwerk teilt EIP Erkenntnisse, investiert in innovative Geschäfte und stimuliert das Wachstum seiner Portfoliounternehmen.

"Unsere Koalition konzentriert sich auf die Beschleunigung der klimaneutralen Wirtschaft und die Aufnahme strategischer Partner wie APG und Mainova ist für diese Mission von entscheidender Bedeutung", sagte Matthias Dill, CEO und Managing Partner bei Energy Impact Partners Europe. "Wir freuen uns sehr, beide Unternehmen in unserer expandierenden Plattform begrüßen zu dürfen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, um die Schlüsseltechnologien für eine sauberere Zukunft zu skalieren. Wir leben von der Stärke unseres Netzwerks, und APG und Mainova werden unsere Bemühungen weiter verstärken."

APG und Mainova schließen sich einer vielfältigen Gruppe von Branchenführern aus den Bereichen Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit an, darunter Nysnø Climate Investments, EWE, Galp und der Microsoft Climate Innovation Fund. Ihre Teilnahme an der globalen EIP-Koalition fördert das Engagement und die Strategien beider Unternehmen, zu Innovationen beizutragen und ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. APG wird dem ESG-Beirat von EIP beitreten und Mainova wird eine aktive Rolle in der Koalition spielen.

"APG engagiert sich in mehrfacher Hinsicht für die Energiewende und unterstützt die Bedeutung langfristiger Partnerschaften wie die der globalen Koalition von EIP. Das Engagement von APG wird zur Förderung der Auswirkungen von Unternehmen beitragen, die für die Energiewende relevant sind, und damit zur Erfüllung der dringenden Notwendigkeit und des Ziels der Gesellschaft, kohlenstoffneutral zu werden. APG freut sich daher, sein Engagement für EIP formell bekannt zu geben", so Nienke Vledder, Senior Portfolio Manager Private Investments.

"Als führender Energieversorger in der Metropolregion Frankfurt ist Mainova ständig auf der Suche nach neuen Energielösungen, die unseren Kunden helfen, klimaneutral zu werden. EIP bietet uns intelligente Impulse und einen frühen Zugang zu vielversprechenden Ideen und Gründern. Wir freuen uns darauf, aktiv an der EIP-Koalition teilzunehmen und mit innovativen Start-ups zusammenzuarbeiten. Sie werden uns und unseren Kunden helfen, die Energiewende erfolgreich zu meistern", sagte Dr. Constantin H. Alsheimer, CEO von Mainova.

"EIP hat uns zum Beispiel Instagrid vorgestellt, einen Anbieter von tragbaren Stromstationen. Gemeinsam mit dem Start-up haben wir ihre Batterie-Power-Packs erfolgreich getestet. Sie können Dieselaggregate ersetzen und so den CO2-Fußabdruck unseres DSO- und Straßenbeleuchtungsgeschäfts verringern", fügte Simon Wisseler hinzu, Senior Project Manager Corporate Strategy and Venture Capital bei Mainova.

Weitere Informationen über EIP finden Sie unter www.energyimpactpartners.com.

Über Energy Impact Partners

Energy Impact Partners LP (EIP) ist eine globale Risikokapitalgesellschaft, die den Übergang zu einer nachhaltigen Zukunft anführt. EIP bringt Unternehmer und die weltweit fortschrittlichsten Energie- und Industrieunternehmen zusammen, um Innovationen voranzutreiben. Mit einem verwalteten Vermögen von über 2,5 Milliarden US-Dollar investiert EIP weltweit in den Bereichen Risikokapital, Wachstum, Kredite und Infrastruktur und verfügt über ein Team von fast 70 Fachleuten in seinen Niederlassungen in New York, San Francisco, Palm Beach, London und Köln. Nähere Informationen über EIP finden Sie unter www.energyimpactpartners.com.

Über APG

Die APG beschäftigt sich tagtäglich mit etwas, das bereits Millionen von Niederländern betrifft und eines Tages noch Millionen mehr betreffen wird: Renten. Die APG setzt sich für eine gute Rente in einer lebenswerten Welt für alle Teilnehmer, Arbeitgeber und Rentenfonds ein. Gemeinsam arbeiten wir an einer nachhaltigen Zukunft, in der es nicht nur um Wohlstand, sondern auch um Wohlbefinden geht. Denn bei der Rente geht es um den Menschen, das Leben und das Zusammenleben. Damit wir, unsere Eltern und unsere Kinder ein gutes Einkommen genießen können. Heute, morgen und übermorgen. Als größter Rentenanbieter in den Niederlanden kümmert sich APG um die Renten von 4,7 Millionen Teilnehmern. APG bietet Unternehmensberatung, Vermögensverwaltung, Rentenverwaltung, Rentenkommunikation und Arbeitgeberservices. Wir arbeiten für Vorsorgefonds und Arbeitgeber in den Bereichen Bildung, Verwaltung, Bauwesen, Reinigung, Wohnungsbaugesellschaften, Organisationen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse, Fachärzte und Architekten. APG verwaltet rund 605 Milliarden Euro (Februar 2022) an Vorsorgevermögen. Mit rund 3.000 Mitarbeitern arbeiten wir von Heerlen, Amsterdam, Brüssel, New York, Hongkong, Shanghai und Peking aus.

Über Mainova

Mainova ist einer der größten regionalen Energieversorger in Deutschland und beliefert rund eine Million Kunden in Hessen und den angrenzenden Bundesländern mit Strom, Gas, Fernwärme und Wasser. Darüber hinaus bietet Mainova eine breite Palette von energiebezogenen Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Elektromobilität an. Mainova erwirtschaftete im Jahr 2020 mit etwa 2.900 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 2,3 Milliarden Euro. Mainova wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Frankfurt am Main, Deutschland.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220405005212/de/

Contacts:

Tori McDonnell

Silverline Communications für EIP

703-338-2362

press@energyimpactpartners.com

Thomas Kögler

Mainova AG

+49 (0)69 213 23541

presse@mainova.de