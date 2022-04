Die Vereinbarungen umfassen die größte kommerzielle Beschaffung von Trägerraketen in der Geschichte und stellen dem Projekt Kuiper Schwerlastkapazitäten zur Verfügung, um den Großteil seiner LEO-Konstellation (Low Earth Orbit) mit 3.236 Satelliten einzusetzen

Geplante Starts mit der Ariane 6 von Arianespace, der New Glenn von Blue Origin und der Vulcan Centaur von United Launch Alliance; Beyond Gravity, um ein kostengünstiges, skalierbares Spendersystem für den Einsatz von Satelliten zu bauen

Die Vereinbarungen werden Innovationen und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der gesamten Raumfahrtindustrie vorantreiben und Tausende von Zulieferern und hochqualifizierte Arbeitsplätze in 49 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten und 13 Ländern in Europa unterstützen

Amazon (NASDAQ: AMZN) gab heute Vereinbarungen mit Arianespace, Blue Origin und United Launch Alliance (ULA) bekannt, um Schwerlast-Startdienste für Project Kuiper bereitzustellen, Amazons Initiative zur Verbesserung des globalen Breitbandzugangs mithilfe einer Konstellation von Satelliten im erdnahen Orbit (LEO). Die Verträge belaufen sich auf bis zu 83 Starts über einen Zeitraum von fünf Jahren und bieten Amazon die Kapazität, den Großteil seiner Konstellation mit 3.236 Satelliten bereitzustellen. Es ist die größte kommerzielle Beschaffung von Trägerraketen in der Geschichte.

Artist's concept of the Ariane 6, New Glenn, and Vulcan Centaur rockets to be used by Amazon's Project Kuiper. (Photo: Business Wire)

"Project Kuiper wird Millionen von Kunden in unversorgten und unterversorgten Gemeinden auf der ganzen Welt schnelles, erschwingliches Breitband zur Verfügung stellen", sagte Dave Limp, Senior Vice President für Amazon Devices Services. "Wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber das Team hat weiterhin einen Meilenstein nach dem anderen in allen Aspekten unseres Satellitensystems erreicht. Diese Startvereinbarungen spiegeln unser unglaubliches Engagement und unseren Glauben an das Projekt Kuiper wider, und wir sind stolz darauf, mit einer so beeindruckenden Reihe von Partnern zusammenzuarbeiten, um unsere Mission zu erfüllen."

Project Kuiper zielt darauf ab, Hochgeschwindigkeits-Breitband mit geringer Latenz für eine breite Palette von Kunden bereitzustellen, darunter einzelne Haushalte, Schulen, Krankenhäuser, Unternehmen, Regierungsbehörden, Katastrophenhilfe, Mobilfunkbetreiber und andere Organisationen, die an Orten ohne zuverlässige Internetverbindung arbeiten. Amazon entwirft und entwickelt das gesamte System intern und kombiniert eine Konstellation fortschrittlicher LEO-Satelliten mit kleinen, erschwinglichen Kundenterminals und einem sicheren, robusten bodengestützten Kommunikationsnetz. Project Kuiper wird die globale Logistik- und Betriebspräsenz von Amazon sowie das Netzwerk und die Infrastruktur von Amazon Web Services (AWS) nutzen, um einen vielfältigen, globalen Kundenstamm zu bedienen. Project Kuiper wird auch die Erfahrung von Amazon bei der Herstellung kostengünstiger Geräte und Dienste wie Echo und Kindle nutzen, um den Kunden einen Service zu einem erschwinglichen, zugänglichen Preis anzubieten.

"Die Sicherung der Startkapazität von mehreren Anbietern war vom ersten Tag an ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie", sagte Rajeev Badyal, Vice President of Technology für Project Kuiper bei Amazon. "Dieser Ansatz reduziert das Risiko im Zusammenhang mit dem Stillstand von Trägerraketen und unterstützt eine wettbewerbsfähige langfristige Preisgestaltung für Amazon, was zu Kosteneinsparungen führt, die wir an unsere Kunden weitergeben können. Diese großen Schwerlastraketen bedeuten auch, dass wir mehr unserer Konstellation mit weniger Starts einsetzen können, was dazu beiträgt, unseren Start- und Einsatzplan zu vereinfachen. Wir freuen uns, der Vernetzung von Privat-, Geschäfts- und Regierungskunden auf der ganzen Welt einen Schritt näher zu kommen."

Der Umfang dieser Verträge wird auch die breitere Branche der Startdienste ankurbeln und Innovationen und die Schaffung von Arbeitsplätzen in den Vereinigten Staaten und Europa vorantreiben. Lieferanten aus 49 US-Bundesstaaten helfen bei der Entwicklung und Herstellung der Schwerlast-Trägerraketen der nächsten Generation von Blue Origin und ULA, während Arianespace sich bei der Produktion seiner Ariane-6-Rakete auf das Lieferantennetzwerk der ArianeGroup aus 13 europäischen Ländern verlässt. Darüber hinaus arbeitet Amazon mit Beyond Gravity (ehemals RUAG Space), einem in der Schweiz ansässigen Anbieter von Weltraumtechnologie, zusammen, um kostengünstige, skalierbare Satellitendispenser zu bauen, die den Einsatz der Project Kuiper-Konstellation unterstützen werden. Beyond Gravity eröffnet als Ergebnis der Partnerschaft eine völlig neue Produktionsstätte, verdoppelt seine Produktionskapazität und schafft Dutzende von Arbeitsplätzen in Linköping, Schweden.

Arianespace

Arianespace, die europäische Raumfahrtgesellschaft, hat sich als führendes Unternehmen in der globalen Startdienstbranche etabliert und im vergangenen Jahr 15 erfolgreiche Starts durchgeführt, darunter den Start des James-Webb-Weltraumteleskops Ende Dezember. Arianespace ist auf dem Weg, seine Schwerlast-Trägerrakete der nächsten Generation, die Ariane 6, in Betrieb zu nehmen, die bis Ende dieses Jahres zum ersten Mal starten soll. Amazon hat sich im Rahmen dieser ersten Vereinbarung 18 Ariane-6-Raketen gesichert.

"Dieser Vertrag, der größte, den wir je unterzeichnet haben, ist ein großer Moment in der Geschichte von Arianespace. Wir fühlen uns geehrt, eine bedeutende Rolle bei der Einführung von Amazons Project Kuiper zu spielen, das darauf abzielt, zig Millionen Menschen mit dem Internet zu verbinden", sagte Stéphane Israël, CEO von Arianespace. "Es wird auf dem europäischen Innovationsgeist, der industriellen Stärke und der jahrelangen Erfahrung aufbauen und ist ein großer Gewinn für die europäische Trägerraketenindustrie. Dass Amazon sich für die Ariane 6 entschieden hat, erfüllt uns mit großem Stolz und ist ein großer Vertrauensbeweis für unsere neue Trägerrakete."

Blue Origin

Amazon hat eine Vereinbarung mit Blue Origin unterzeichnet, um 12 Starts mit New Glenn zu sichern, mit Optionen für bis zu 15 zusätzliche Starts. New Glenn wird von sieben BE-4-Triebwerken angetrieben und seine wiederverwendbare erste Stufe ist für mindestens 25 Missionen ausgelegt.

"Wir fühlen uns geehrt, die ehrgeizige Mission von Amazon zu unterstützen, unversorgte und unterversorgte Gemeinden auf der ganzen Welt durch New Glenn und unsere BE-4-Engines mit zuverlässigem, erschwinglichem Breitband zu versorgen", sagte Jarrett Jones, Senior Vice President, New Glenn, Blue Origin. "Die sieben Meter lange Verkleidung von New Glenn bietet beispiellose Massen- und Volumenfähigkeiten und bietet Project Kuiper maximale Startflexibilität. Wir gratulieren auch unserem Partner United Launch Alliance. Wir sind stolz darauf, Motoren aus amerikanischer Produktion für den Vulcan Centaur von ULA zu bauen."

United Launch Alliance

Die Vereinbarung von Amazon mit ULA umfasst 38 Starts mit Vulcan Centaur, der neuesten Schwerlast-Trägerrakete von ULA. Dieser Startdienstleistungsvertrag umfasst auch die Produktions- und Startinfrastruktur zur Unterstützung einer höheren Kadenz von Starts auf der Cape Canaveral Space Force Station, einschließlich einer neuen, dedizierten Version der Vulcan Launch Platform (VLP). ULA tätigt zusätzliche Investitionen in sein Spaceflight Processing Operations Center (SPOC), um eine zweite ULA-Einrichtung bereitzustellen, die zur vollständigen Fahrzeugverarbeitung in der Lage ist, und verwandelt den Startplatz in zwei parallele "Startspuren" für Operationen mit hoher Kadenz. Die Vereinbarung ergänzt den bestehenden Vertrag von Project Kuiper zur Sicherung von neun Atlas-V-Fahrzeugen von ULA.

"Diese Vereinbarung markiert den Beginn einer aufregenden neuen Ära für ULA und für die gesamte US-Trägerraketenindustrie. Mit insgesamt 47 Starts zwischen unseren Atlas- und Vulcan-Fahrzeugen sind wir stolz darauf, den Großteil dieser wichtigen Konstellation zu starten", sagte Tory Bruno, President und CEO von ULA. "Dies wird Hunderte von Arbeitsplätzen unterstützen, insbesondere an Orten wie Alabama, Colorado und Florida, und die Investitionen von Amazon in die Startinfrastruktur und die Upgrades von Fähigkeiten werden sowohl gewerblichen als auch staatlichen Kunden zugutekommen."

Das Projekt Kuiper plant, noch in diesem Jahr zwei Prototyp-Missionen mit der RS1-Rakete von ABL Space Systems zu starten. Mittlerweile arbeiten mehr als 1.000 Mitarbeiter bei Amazon an Project Kuiper. Und das Team macht weitere Fortschritte, während es sich einer vollständigen, produktionsbereiten Bereitstellung nähert die Fertigstellung seines Hochleistungssatellitendesigns, die Herstellung eines kompakten, erschwinglichen Kundenterminals und die Bereitstellung eines sicheren, zuverlässigen Kommunikationsnetzwerks, das Satelliten mit Kunden und Infrastruktur am Boden verbindet. Nach der Bereitstellung wird das Kuiper-System in der Lage sein, zig Millionen Privat-, Geschäfts- und Regierungskunden an Orten ohne zuverlässiges Breitband zu versorgen. In Zukunft wird Amazon weiterhin mit Unternehmen zusammenarbeiten, die sein Engagement teilen, die globale digitale Kluft zu schließen und neue Möglichkeiten für Innovation zu schaffen. Um mehr über Project Kuiper zu erfahren, sehen Sie sich unser Übersichtsvideo an.

Über Amazon

Amazon orientiert sich an vier Grundsätzen: Orientierung am Kunden statt an der Konkurrenz, Leidenschaft für Neuerungen, Einsatz für betriebliche Optimierung sowie langfristiges Denken. Amazon strebt danach, das kundenorientierteste Unternehmen der Welt, der beste Arbeitgeber der Welt und der sicherste Arbeitsplatz der Welt zu sein. Kundenrezensionen, 1-Klick-Einkäufe, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire-Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, "Just Walk Out"-Technologie, Amazon Studios und The Climate Pledge sind einige der Pionierleistungen von Amazon. Für weitere Informationen besuchen Sie amazon.com/about und folgen Sie @AmazonNews.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, einschließlich Aussagen zu erwarteten Geschäftsaktivitäten, sind zukunftsgerichtet. Wir verwenden Wörter wie zielen, antizipieren, glauben, erwarten, Zukunft, beabsichtigen, werden und ähnliche Ausdrücke, um zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements wider und sind von Natur aus ungewiss. Die tatsächlichen Ergebnisse können aus einer Vielzahl von Gründen erheblich abweichen, darunter unter anderem Änderungen unserer Liquidität, unserer Finanzlage oder unserer Kapitalallokations- und Finanzierungsstrategien oder der Fremd- und Aktienmärkte, einschließlich infolge von Wechselkursschwankungen, Änderungen der globalen Wirtschaftsbedingungen und Kundenausgaben, Weltereignisse, die Wachstumsrate des Internets, des Online-Handels und der Cloud-Dienste, der Betrag, den Amazon.com in neue Geschäftsmöglichkeiten investiert, und der Zeitpunkt dieser Investitionen, der Produktmix und an Kunden verkaufte Dienstleistungen, die Mischung aus Nettoumsätzen aus Produkten im Vergleich zu Dienstleistungen, das Ausmaß, in dem wir Einkommens- oder andere Steuern schulden, Wettbewerb, Wachstumsmanagement, potenzielle Schwankungen der Betriebsergebnisse, internationales Wachstum und Expansion, die Ergebnisse von Ansprüche, Rechtsstreitigkeiten, behördliche Ermittlungen und andere Verfahren, Erfüllung, Sortierung, Lieferung und Rechenzentrumsoptimierung, Erfindungsrisiken Auftragsmanagement, Nachfrageschwankungen, das Ausmaß, in dem wir Handelsvereinbarungen eingehen, aufrechterhalten und weiterentwickeln, geplante und abgeschlossene Akquisitionen und strategische Transaktionen, Zahlungsrisiken und Risiken des Erfüllungsdurchsatzes und der Produktivität. Darüber hinaus verstärken das globale Wirtschaftsklima und zusätzliche oder unvorhergesehene Auswirkungen der globalen Pandemie viele dieser Risiken. Diese Risiken und Ungewissheiten sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Managements abweichen, werden in den von Amazon.com bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereichten Unterlagen, einschließlich des jüngsten Jahresberichts auf Formular 10-K und späteren Einreichungen, ausführlicher beschrieben. Obwohl wir uns nicht verpflichten, zukunftsgerichtete Aussagen zu überarbeiten oder zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, empfehlen wir Ihnen, alle zusätzlichen Offenlegungen zu konsultieren, die wir in unseren bei der SEC eingereichten Jahresberichten auf Formular 10-K, Quartalsberichten auf Formular 10-Q und aktuellen Berichten auf Formular 8-K machen.

