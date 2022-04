Es war wohl nicht zu vermeiden, dass Delivery Hero sich ein weiteres Mal mit frischer Liquidität ausstatten muss. Allerdings setzt der Konzern dabei erstmals auf Kredite und entschied sich so dagegen, die Anteile einzelner Investoren durch die Ausgabe neuer Wandelanleihen weiter zu verwässern. In der Vergangenheit war eben das die bevorzugte Methose für das einstige Startup, um sich neue Geldmittel zu beschaffen.Im Zuge der Ankündigung sprach Delivery Hero (DE000A2E4K43) auch wieder einmal von schwarzen Zahlen. Die werden so schnell wohl nicht erreicht werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...