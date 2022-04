Anteilseignern von Alibaba dürfte heute das Lachen vergehen. Der Kurs rauscht nämlich rund fünf Prozent in den Keller. Damit kostet der Titel jetzt nur noch 111,41 USD. Drohen jetzt weitere Abschläge oder bringen die nächsten Tage die Wende?

Anmerkung der Redaktion: Gehen bei Alibaba jetzt komplett die Lichter aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Alibaba der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Alibaba-Analyse einfach hier klicken.

Obwohl es heute Verluste zu verzeichnen gibt, sieht die Technik unverändert gut aus. Für Alibaba ist nämlich der nächste Widerstand unverändert greifbar. Unter dem Strich genügt ein Plus von rund elf für den Sprung auf ein neues Monatshoch. Dieses Hoch liegt bei 124,11 USD. Das Spiel geht jetzt also in die entscheidende Phase.

Zu beachten ist in jedem Fall der 200er-GD, der aktuell bei 150,52 USD verläuft. Nach allgemeiner Auffassung gelten für Alibaba damit Abwärtstrends. Anleger, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...