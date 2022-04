Apple hat den Termin für seine alljährliche Entwicklerkonferenz angekündigt: Die WWDC 2022 findet vom 6. bis 10. Juni 2022 statt. Wie in den vergangenen Jahren wird sie wieder nur online stattfinden. Coronabedingt wird Apple die Entwicklerkonferenz WWDC nun schon zum dritten Mal als reine Online-Veranstaltung austragen. Wie in den Vorjahren wird das Event für Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos sein und erste Einblicke in die Zukunft von iOS, iPadOS, macOS, watchOS und tvOS liefern. WWDC 2022: Apples Entwicklerkonferenz als virtuelles Event - aber nicht nur "Aufbauend auf dem Erfolg der...

