Ultivue freut sich, die Ernennung von Professor Je Hyuk Lee zum Direktor für Forschung und Innovation bekanntzugeben. Mit dieser Ernennung baut das Unternehmen sein wachsendes Fachwissen im Bereich der räumlichen Biologie aus.

Je Lee (MD/PhD) verfügt über mehr als 25 Jahre wissenschaftlicher Erfahrung und hat zahlreiche Arbeiten veröffentlicht. Zuletzt leitete er eine erfolgreiche Forschungsgruppe der Cold Spring Harbor Laboratories (CSHL), die sich auf innovative bildgebende und molekulare Sequenzierungsmethoden zur Verfolgung von Genen, Molekülen und Zellen konzentrierte, um zu verstehen, wie Krebszellen entstehen und sich entwickeln. Vor seiner Tätigkeit am CSHL arbeitete Je als Wissenschaftler am Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering in Boston. Er verbrachte viele Jahre als Postdoktorand unter Professor George Church an der Harvard Medical School in Boston, wo seine viel zitierte Arbeit zur Erzeugung und In-situ-Sequenzierung ganzer Transkriptom-Bibliotheken bahnbrechend dafür war, wie wir heute hochmultiplexe und räumlich aufgelöste Techniken betrachten.

Je erwarb einen Bachelor of Science in Biochemie an der University of Pennsylvania, Philadelphia, und einen MD/PhD in Zell- und Molekularphysiologie an der Tufts School of Medicine, Boston.

Je kommt nach einem erfolgreichen Finanzierungsjahr 2021 zu Ultivue, wo er dazu beitragen soll, die Position des Unternehmens als Marktführer für innovative Lösungen in den Bereichen Multiplex-Immunfluoreszenz und digitale Bildanalyse zu stärken.

"Die Umsetzung von Fortschritten in der räumlichen Biologie in eine stabile und skalierbare Lösung, die den Bedürfnissen von Klinikern und Patienten gerecht wird, ist eine Herausforderung. Die Wissenschaftler von Ultivue haben eine erstaunlich einfache Lösung für dieses Problem entwickelt, und ich freue mich darauf, das Team auf dem Weg zu einer praktischeren und dennoch informationsreichen Plattform für die Gewebebildgebung in der Onkologie und Forschung zu führen", so Je Lee. "Es ist aufregend, Teil eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der räumlichen Biologie zu sein, das von GEN ausgewählt wurde. Hierbei handelt es sich um ein Gebiet, das seinen Weg in den Mainstream der Wissenschaft gefunden hat, als es im Januar 2021 von den Herausgebern der Zeitschrift Nature einstimmig zur Method of the Year 2020 gekürt wurde."

"Je Lee stößt zu einem sehr spannenden Zeitpunkt zu uns, da wir derzeit nicht nur unser Wachstum auf dem Markt für Immunonkologie weiter beschleunigen, sondern auch darüber nachdenken, wie wir uns weiterentwickeln und die Zukunft von Multi-omics- sowie Bildgebungsanwendungen gestalten und die reichhaltigen Informationen, die wir aus der räumlichen Phänomik gewinnen, nutzen können", sagte Jacques Corriveau, Präsident und CEO.

Über Ultivue

Ultivue stellt Forschern und Wissenschaftlern, die in der translationalen Medizin tätig sind, Multiplex-Biomarker-Tests für die Phänotypisierung von Gewebe und die digitale Pathologie zur Verfügung. Die proprietäre InSituPlex-Technologie des Unternehmens ermöglicht eine fortschrittliche Untersuchung und Abfrage von Gewebeproben für die Forschung im Bereich der Präzisionsmedizin. Diese hochgradig anpassbaren Lösungen in Verbindung mit unserem wissenschaftlichen Beratungskonzept stärken und beschleunigen Biomarker-Entdeckungs- und Arzneimittel-Entwicklungsprogramme. Weitere Informationen finden Sie unter Ultivue.com.

