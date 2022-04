Saladax Biomedical, Inc. (Saladax) meldet den Erwerb eines Patentportfolios für Antipsychotikatests von Janssen Pharmaceutica NV. Dieses Portfolio an geistigem Eigentum (IP) beinhaltet 17 Patentfamilien und hat zu 33 Patenten in den USA und 296 Patenten außerhalb der USA geführt. Zusammen mit den bereits im Besitz von Saladax befindlichen Patenten deckt dieses IP die wichtigsten weltweit verschriebenen Antipsychotika ab und verschafft Saladax eine vorherrschende Stellung bei Antipsychotikatests.

Saladax hat mit diesem IP-Portfolio Tests für die in Krankenhäusern üblichen chemischen Analysatoren und ein Point-of-Care-Instrument entwickelt, das verwendet werden kann, wenn eine zentrale Testung nicht möglich ist. Diese Tests gehen auf bislang ungelöste medizinische Bedürfnisse von Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen (SMI) ein, da sie dem medizinischen Fachpersonal schnelle, verwertbare Ergebnisse liefern. Kürzlich wurden internationale und US-amerikanische klinische Leitlinien erstellt, die Antipsychotikatests empfehlen. Die Verfügbarkeit dieser Instrumente wird die Möglichkeiten einer Betreuung der Patienten in Echtzeit für das medizinische Fachpersonal erheblich verbessern.

Schwere psychische Erkrankungen sind ein ernstes öffentliches Gesundheitsproblem. Die wirtschaftlichen Auswirkungen schwerer psychischer Erkrankungen belaufen sich Schätzungen zufolge weltweit auf mehr als 2,5 Billionen Dollar pro Jahr, wobei die Zahl der von schweren psychischen Erkrankungen betroffenen Menschen rasch zunimmt. Laut aktuellen Daten aus den USA waren im vergangenen Jahr mehr als 13 Millionen Erwachsene in den USA von schweren psychischen Erkrankungen betroffen. Das sind mehr als 3 der erwachsenen Bevölkerung.1

Als führendes Diagnostikunternehmen im Bereich von Antipsychotikatests ist Saladax gut positioniert und verfügt über ein umfassendes Panel an bereits auf dem Markt befindlichen Antipsychotikatests sowie eine solide Pipeline an neuen Produkten.

"Dies ist eine sehr spannende Zeit für Saladax und das Feld der therapeutischen Medikamentenüberwachung (TDM, Therapeutic Drug Monitoring)", so Sal Salamone, Gründer und CEO von Saladax. "Die Verfügbarkeit von Antipsychotikatests ist wohl der bedeutendste Schritt im TDM-Bereich seit der Einführung der TDx-Plattform von Abbott Diagnostics in den 1980er Jahren."

Über Saladax Biomedical, Inc.

Saladax Biomedical, Inc. mit Sitz in Bethlehem im US-Bundesstaat Pennsylvania ist ein Unternehmen in privater Hand, das Assays entwickelt, produziert und vermarktet, die schnell therapeutische Wirkstoffspiegel für von Psychiatern und Onkologen verschriebene unentbehrliche und lebensrettende Arzneimittel bereitstellen. Seit 2007 wird die proprietäre Technologie von Saladax in klinischen Labors oder im Point-of-Care-Bereich verwendet, um Kliniker bei der Überwachung und Optimierung der Patientenversorgung zu unterstützen. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen mit führenden Pharmaunternehmen bei der Entwicklung von Tests für klinische Studien und Begleitdiagnostik zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter MyCareTests.com.

Substance Abuse and Mental Health Services Administration. (2020). Key substance use and mental health indicators in the United States: Results from the 2019 National Survey on Drug Use and Health (HHS Publication No. PEP20-07-01-001, NSDUH Series H-55). Rockville, MD: Center for Behavioral Health Statistics and Quality, Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Bessonova L, Ogden K, The Economic Burden of Bipolar Disorder in the United States: A Systematic Literature review 2011. doi: 10.2147/CEOR.S259338

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220405005009/de/

Contacts:

Saladax Biomedical, Inc.

Salvatore Salamone

ssalamone@saladax.com