NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Bei dem Triebwerksbauer dürfte der Fachkräftemangel zwar weiter die Dynamik im Neu- und Ersatzteilgeschäft sowie in der Instandhaltungssparte geschmälert haben, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichwohl dürfte MTU zu diesem Zeitpunkt noch nicht seine Ziele überarbeiten./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2022 / 12:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2022 / 12:35 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0D9PT0

